L’ eleganza di una persona non si giudica dai suoi abiti, ma dal suo stile e i suoi comportamenti.

Ariete Ciao! Era un po’ che non ci sentiva. Sei talmente preso dai tuoi dubbi che spesso ti dimentichi che una delle cose importanti della vita è la socializzazione. E’ troppo importante mantenere vivi i propri rapporti interpersonali e questo, non per un tornaconto, ma per dare carburante alla tua positività che ora è carente.

Toro Una delle bestie nere che sta attanagliando i tuoi pensieri è la paura del futuro. Certo che è importante, ma mai sottometterlo al presente, e tu, ne stai diventando quasi schiavo. Impara ad apprezzare più quello che hai raggiunto, poco o tanto che sia, e non lasciarti condizionare da ciò che altri vogliono o si aspettano da te.

Gemelli Ciò che stavi bramando da tanto tempo è in arrivo finalmente. Ancora pochi giorni. Fatti trovare pronto perché è una delle opportunità che la vita ti offre, e credimi, ce ne sono davvero poche. Approfitta per metterti a nuovo, nello spirito e nel fisico, sfodera tutte le tue armi e prima di raccontarlo in giro, fallo.

Cancro Va tutto mediocremente bene se si potesse usare questo ossimoro. Perché mediocremente? Perché solo una parte di te vive benino, alla “non venisse peggio”, ma nel cuore c’è sempre presente una sottile foschia che ti impedisce di godere totalmente di questa vita. Ma in fondo: “finché c’è vita c’è speranza”. Ciao.

Leone Nelle ultime settimane ti sei tolto delle belle soddisfazioni, che meritavi da molto tempo, era l’ora. Sei stato paziente ed hai aspettato il momento giusto per attuare la tua strategia, ed alla fine, hai assaporato il piacere della vendetta. Ora, pensiamo al futuro. Ci saranno degli avvenimenti che solo tu puoi superare.

Vergine Se non pensi, con più egoismo, a te stesso non supererai vittorioso questa prova che la vita ti sta dando. Non puoi e non devi vivere la tua esistenza pensando sempre, prima di tutto, agli altri, perché finché loro ricevono, ti staranno vicini, ma appena ottengono ciò che desiderano, ti lasceranno solo come un cane.

Bilancia Negli ultimi tempi hai fatto dei progressi impensabili, bravo. Ora c’è solo da migliorare, con la massima concentrazione ed impegno, queste ultime prove che, superate, ti faranno fare il gran salto di qualità. Togliti dalla testa tutti i pensieri negativi che ti condizionano e non dare troppo amore a chi non lo merita.

Scorpione Se ti applicassi a realizzare il 10 per cento di tutto quello che vorresti fare, sarebbe già un grandissimo risultato. Per uscire vittorioso da questa guerra quotidiana, devi affrontare sempre un problema per volta e mai tutti insieme. Perché un grande problema è sempre la somma di tanti piccoli problemi. Credimi.

Sagittario Ultimamente stai diventando un po’ troppo pignolo e se questo ci può “stare” nell’ambito professionale, non altrettanto, se lo fai anche in casa o con gli amici. Così facendo, crei una situazione di gran disagio per tutti. Anche tu sai, che molte volte, è meglio una carota che il bastone. Devi ricordarti di pensare, … che niente è eterno.

Capricorno Ultimamente ti stai comportando in un modo tale da creare tensione e insoddisfazione, e, questo perché mascheri le tue paure e le tue incertezze dietro una facciata di burbero e perfezionista. La vita deve essere presa con meno timori e con la certezza che nessun essere umano è perfetto. Tranquillizzati, darai e ricecerai di più.

Acquario Finalmente sta arrivando anche per te il momento di raccogliere qualche meritatissima soddisfazione. Per troppo tempo hai vissuto a testa china, condizionato da ciò che gli altri pretendevano da te. Ora è giunto il tempo di far vedere a tutti quanti chi sei realmente. Sfodera tutte le tue armi, dimostrandolo.

Pesci “Chi di spada ferisce di spada perisce”, hai tirato troppo la corda sottovalutando gli altri, ora ne stai pagato le conseguenze. Devi solo sperare che quella tua benedetta Stella, che ti ha sempre aiutato, non si sia stufata del tuo comportamento. Metti in azione quella tua parte saggia ed umile, ce la farai anche questa volta.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

