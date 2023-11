Siamo davvero animali strani: “Quando ci piace un fiore con molta naturalezza lo raccogliamo. Quando amiamo un fiore, … lo annaffiamo tutti i giorni”.

Ariete Spesso ti dico che le tue facoltà mentali sono inimmaginabili per gli altri segni, ed è vero; inoltre possiedi un ottimo intuito quasi da preveggente. Non sottovalutare queste facoltà perché, se le sai rispettare e sfruttare meglio, potranno esserti utilissime specialmente nei prossimi giorni. Sorprese e cambiamenti in arrivo.

Toro Anche tu hai necessità di gratificazioni. Dai troppa sicurezza di te stesso e gli altri non pensano che tu ne abbia bisogno. Peccato, se solo sapessero come prenderti, avrebbero il più fedele degli amici e ne ricaverebbero grande giovamento. Attento che qualcuno vuole fregarti.

Gemelli E’ il momento di rimettersi in gioco. Uno come te non può far arrugginire per troppo tempo il proprio meraviglioso cervello. Se hai la possibilità investi sull’abbigliamento e rispolvera il tuo irresistibile sorriso. Quando ti piaci, diventi una macchina perfetta.

Cancro Se non dai un cambio di marcia a te stesso, corri il rischio di abbruttirti. E’ troppo tempo che non investi su te, e questo è un male insidioso, perché perdi delle ottime opportunità ma principalmente la stima che devi avere nelle tue qualità. Sii più positivo.

Leone Bene il lavoro anche se ci saranno dei problemi familiari da risolvere. Ci sarà presto una bella sorpresa anche di natura economica inaspettata o dimenticata. Ottima la sicurezza in te stesso e a giorni una conoscenza che aumenterà il tuo vigore. Preparati a parenti che chiedono.

Vergine Qualcuno ti ha ferito nell’orgoglio ma servirà come preziosa esperienza per il futuro. Non dare mai agli altri aspettandoti riconoscenza. Chi presta soldi ad un amico, perde amico e soldi. Per non rimanere deluso piuttosto, regalaglieli.

Bilancia Massima attenzione perché stai esagerando anche con la tua buona stella. A volte rischi troppo. Il peggior nemico del giocatore è sempre il tempo. Impegnati maggiormente e avrai grandi soddisfazioni non solo economiche ma anche, e soprattutto, morali.

Scorpione Hai finalmente capito che è meglio fare solamente una cosa che programmarne cento. Meglio chiudere subito tanti piccoli ordini che un ordine grosso domani. E’ ovvio che se c’è anche quello grande è meglio. Due o tre problemucci, poi soddisfazioni.

Sagittario Hai dato tutto quello che potevi dare. Ora è il momento del” Riposo del guerriero”, subito dopo puoi tornare a rimetterti in campo e dare con il tuo intelletto, il meglio di te stesso. Buoni i rapporti con gli amici ma più generosità in casa. Approfitta per divagarti con amici.

Capricorno Godi meno di quello che potresti perché ancora non hai imparato ad essere meno elucubrativo. Sai sacrificarti come nessun altro segno per raggiungere i tuoi obiettivi. Attenzione alle chiacchiere e a qualcuno che vuole raccogliere prove.

Acquario Hai dato prova della tua natura bizzarra e anticonformista, ora fai vedere di essere anche capace di grande impegno, di sacrificio e di eccezionale solidarietà. Nonostante ciò, c’è chi parla male alle tue spalle, questo lo sai, non ti scalfirà.

Pesci A volte i sogni diventano realtà. Se poi riesci ad impegnarti maggiormente sacrificandoti con umiltà e costanza, puoi aiutare la buona sorte a farli realizzare prima. Attenzione ai distratti per strada, non eccedere nel bere e sii molto prudente in macchina.

