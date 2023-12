“Parlare sempre delle piccole cose non consente di fare quelle grandi”

ARIETE Vivrai queste prossime Festività come non hai mai fatto prima. Goditele tutte, minuto per minuto. Sono e saranno momenti che non torneranno mai più. Se li hai, goditi anche i figli e non criticare sempre il tuo partner, perché fa tutto quello che può fare. La famiglia è il bene più prezioso che possiamo avere, ma bisogna lavorarci con pazienza e generosità.

TORO Non è improbabile che negli ultimi tempi tu abbia dei problemi di insonnia, questi, sono dovuti ai troppi pensieri che ti attanagliano il cervello. Per migliorare la situazione prendi meno caffè, mangia in modo più parsimonioso, cammina almeno una quindicina di minuti al giorno e pensa di meno. Occorre lucidità e calma per superare tutti i problemi.

GEMELLI Periodo molto complesso quello che stai passando. E purtroppo, non è solamente per causa tua. Ti stai dando molto da fare, sei un vulcano di idee e di progetti, forse, una delle tue responsabilità, è proprio questa, ne hai troppe. Devi fare una scelta, non sarà indolore, ma la devi assolutamente fare. Le altre cartucce, le tirerai fuori al momento opportuno.

CANCRO La tua enorme sensibilità e bontà d’animo, ti stanno creando dei seri problemi. Purtroppo in una guerra, anche giusta, ci sono delle vittime. Per tornare protagonista della tua Vita, e sentirti vivo e pulsante, devi chiarire qual è il tuo ruolo senza farti mettere i piedi sopra la testa. Non puoi essere sempre tu quello che cede il passo. Per questo, esiste la gerarchia.

LEONE E’ sufficiente solo la tua buona volontà per risanare vecchie spaccature che esistono da ormai troppo tempo nel tuo ambiente familiare. A volte, una sola parola, un gesto cortese, un sorriso benevolo, può innescare il processo di risanamento. Vivreste tutti più sereni e soddisfatti. A volte, basta davvero poco per iniziare una nuova Vita.

VERGINE Sei bravo in tutto ciò che fai, ma raramente ne sei consapevole. Sei voluto bene per la tua serietà lavorativa e per la tua generosità. La tua educazione di base è un buon esempio per tutte le persone che ti frequentano, peccato che “certe persone” non apprezzano questi grandi valori. E’ solo questione di tempo. Presto avrai una bella soddisfazione.

BILANCIA Certe persone hanno il potere di scompaginare la tua Natura buona ed equilibrata, proprio per questo, non devi investire il tuo tempo con loro, perché è tutto tempo sprecato. “Chi nasce lupo non muore agnello”. La tua moralità è salda e pulita, ma è meglio sembrare vigliacchi che inquinarla. Se il tuo Capo non è un leader, rischia, diventandolo tu.

SCORPIONE Hai perso troppo tempo in autocelebrazioni, adesso, se vuoi recuperare il terreno perso devi mettere da parte la tua baldanza, rimboccarti le maniche e comportarti come ti obbliga la tua vera Natura: Seria e onesta. Sono finite le vacche grasse, quindi accontentati di quelle magre. Va’ piano in macchina e non confidare solo sulla tua perizia.

SAGITTARIO Ti senti benissimo, concentrato e sicuro delle tue capacità, indubitabilmente ottime. Ma non essere troppo esigente con le persone che ti vivono e ti lavorano vicino, cerca, se ci riesci, di essere più comprensivo e generoso con loro. Avrai dei problemi con prodotti elettronici e molto probabilmente farai fare il bagno a qualche cosa di molto utile.

CAPRICORNO Quando si avvicinano le Festività invece di gioire e goderle con i tuoi cari, cambi repentinamente umore e lo fai cambiare anche agli altri. Sii meno pignolo, prova ad essere più sorridente e meno soffocante con gli altri. La Vita del Lupo solitario non ti si addice più. Professionalmente avrai una grande soddisfazione, ma non quando pensi tu.

ACQUARIO Hai vissuto da poco tempo un grande dolore che non riesci a scrollartelo di dosso, ma se non operi per farlo, prima possibile, corri il rischio che questa ferita, si incancrenisca e non sarà più possibile recuperarla. La Vita va avanti ugualmente, e se non vuoi farlo per te, fallo per amore di chi ti vive vicino. Cerca di godere di queste belle giornate Festive.

PESCI L’errore che stai commettendo in questo periodo può condizionarti moltissimo nel tuo futuro. Stai perdendo la Fiducia in te stesso, nelle tue enormi potenzialità, e questo è davvero grave. Non devi lasciarti condizionare dal pessimismo dilagante, perché tu, sei tra quelli che riusciranno sempre a cadere in piedi. Non c’è nessuno come te.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Facebook: "Oroscopo di Bruno Coletta"