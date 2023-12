“Le emozioni più belle in assoluto sono quelle che non puoi raccontare. Bisogna tenerle nascoste dentro il cuore”.

Ariete E’ successo qualcosa che ti ha stravolto la vita e che te la farà vedere ed apprezzare come mai prima. Lo stavi aspettando, quasi inconsciamente, questo. Ed è arrivato (o sta quasi per arrivare). Ora devi apportare un radicale cambiamento in te. Tu sei predisposto ai cambiamenti anche se questi, ti fanno paura.

Toro Ti sta succedendo qualcosa di strano. Solo pochi anni fa, quest’ atmosfera di festività ti piaceva e ti faceva godere anche di piccole cose. Oggi, invece, sei talmente preso da tutti i tuoi problemi, dai tuoi pensieri, timori e paure, che stai trascurando, non solo la tua serenità, ma peggio, le piccole gioie della vita.

Gemelli Purtroppo non gira come dovrebbe girare, e tu non godi quella serenità e quella gioia di vivere che normalmente ti contraddistingue. Per quanto strano sembri, tu sei estremamente fedele sia ai tuoi sentimenti che al tuo cuore, ma a volte t’imbatti in gente troppo egoista e approfittatrice. Mollali, e fallo senza tanti rimpianti.

Cancro Di natura sei buono e, se puoi, molto generoso; ma sta succedendo qualcosa di strano in te. Stai diventando quella persona che hai avuto sempre paura di diventare. Timoroso, diffidente, intollerante e un po’ razzista. Certe persone oscurano la tua bella natura succhiando tutta la tua energia positiva.

Leone Ce ne stai mettendo un po’ troppo di tempo per tornare ad essere luminoso e positivo, come in realtà è la tua natura. Ma come recita l’adagio: “Meglio tardi che mai”. Devi rimetterti in gioco, tornare a splendere e a combattere. E’ molto meglio una sconfitta in battaglia che la polverosa pace.

Vergine Per vivere serenamente devi chiarire una volta per tutte la tua situazione affettiva con il partner, perché andando avanti così non crei presupposti positivi alla tua crescita, sia personale che economica. Non aver paura di rimanere solo perché sarebbe molto peggio per gli altri perdere te.

Bilancia Non sono i successi che ti fanno crescere, sono gli insuccessi. Hai perso una battaglia, ma ti assicuro che è molto meglio perdere una battaglia che la voglia di riscattarti che hai tu. Devi solamente migliorare alcuni particolari e non affidarti agli dei o alla fortuna. Devi contare solo su te stesso.

Scorpione Sei come “L’araba Fenice”, risorgi sempre, nonostante tutte le batoste che ricevi, ma ogni volta risorgi sempre meglio e più luminoso di prima. Hai sempre la tua stella che ti protegge e che ti accompagna benigna, ma questa stella se non è supportata da tue buone intenzioni potrebbe sparire.

Sagittario Ciao, ben trovato al nostro appuntamento settimanale. Notizia importante per te: questo prossimo anno sarà foriero di molte cose basilari per tutta la tua esistenza, sentimentale e lavorativa. L’unico ostacolo che può compromettere la perfezione, è il tuo carattere. Apporta le modifiche che sai.

Capricorno Se non sei soddisfatto di ciò che hai e di ciò che ottieni dagli altri significa che devi apportare una modifica al tuo atteggiamento. Sii meno burbero, togliti quel grugno dal viso e sii più sorridente e più accondiscendente nei confronti del prossimo, ti vorranno più bene e ti stimeranno maggiormente.

Acquario Negli ultimi mesi non hai raggiunto gli obiettivi che ti eri proposto perché “fai sempre il conto senza l’oste”. Non puoi contare sempre sull’intelligenza degli altri e sulla loro buona predisposizione verso te. Il bravo leader di se stesso è colui che è umile da una parte e determinato dall’altra.

Pesci Sei molto bravo a chiedere, ma quando si tratta di fare tu per gli altri, trovi mille scuse, molto intelligenti, per non farle. Ecco il perché molte volte non condividono i tuoi problemi e non dimostrano comprensione nei tuoi confronti. Questo succede come conseguenza al tuo comportamento. Meditaci.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369