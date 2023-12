Ricevo molte telefonate di persone che mi chiedono i numeri per giocarli al Lotto. Cari lettori miei se avessi queste capacità …li giocherei io. L’unico modo per vincere è quello di non giocare. Non siate creduloni. Un Buon 2024 a tutti.

Ariete Siamo arrivati alla fine dell’anno, per te davvero unico. Hai vissuto in questi ultimi mesi come se fosse una sintesi di tutta la tua storia, di tutta la tua vita. Quante cose sono successe: tristezza e gioia infinita, noia ed estrema e frenetica attività, pessimismo e glorioso amore per la vita. Migliora l’alimentazione.

Toro Questo 2023 passato sarà annoverato tra gli anni più importanti della tua vita. Hai fatto dei progressi intellettuali e intuitivi impensabili, sei cresciuto solo grazie a te stesso, grazie al tuo carattere meticoloso e perseverante, grazie alla tua splendida sensibilità e intuizione. Sei davvero uno spirito eletto. Bravo.

Gemelli Certo non si può certo dire che quest’anno sia stato un anno noioso per te. Hai vissuto tante esperienza, tante vite in una, tante sconfitte ma anche tantissime soddisfazioni, tanti dolori ma anche tanta gratitudine nei confronti del creato. Che persona meravigliosa che sei. Il 2024, per te, sarà fantastico.

Cancro “Un punto in tempo ne salva 100”. Se riesci a far tesoro delle tue esperienze, specialmente le ultime, e affronti la vita con un pochino in più di coraggio, correrai il rischio di ritornare a vivere, non solo, ma di iniziare una nuova esistenza più gratificante e con più soddisfazioni. Cose, che certo meriti.

Leone Anno di grandi cambiamenti. Sei più attraente e più bello, hai dedicato più tempo al tuo look, sei un ottimo conversatore e piaci molto agli altri. l’unica area da migliorare è la tua naturale predisposizione a criticare tutto e tutti. Ma a parte questo, sei stato davvero bravo e coraggioso. Ora migliora la situazione in famiglia.

Vergine In tutto il Creato non c’è nessuno che possa eguagliarti nella serietà e nel rispetto delle regole. Sei affidabilissimo e leale, preciso, buono e generoso. Tu, sei felice di aiutare gli altri. Quello che però devi migliorare è imparare a dare solo a chi merita, perché c’è chi ha da te ma sparla alle spalle.

Bilancia Ultimamente hai vissuto dei momenti di frustrazione e di tormenti. Questo è un vero peccato, perché sei una persona davvero eccezionale e generosa, ma la vita molte volte ti mette alla prova, per verificare la tua vera fede e la lealtà nei tuoi confronti. Continua così perché sei nella strada giusta.

Scorpione Una delle cose di cui non puoi fare a meno è l’amore ed il rispetto da parte dei tuoi familiari. Purtroppo molte volte non dipende da te. Ci sono delle circostanze negative e dei condizionamenti che compromettono questi sentimenti. In ogni caso, tu fai parte di quelli che cascheranno sempre in piedi.

Sagittario Questo 2023 passato è uno dei migliori di questi ultimi anni. Ci sono stati dei momenti che ti hanno dato sconforto e profonde preoccupazioni, ma uno come te non può essere fermato con tanta facilità. Anzi, ben poche cose ci riescono. Irrobustisci il fisico, per continuare a crescere, occorre molta forza.

Capricorno Non mettere la mano sul fuoco per giurare le tue sicurezze, perché per ogni cosa di cui siamo massimamente certi, la verità potrebbe essere un’altra. E quando capita, perché questo capita, è davvero doloroso. Ma del resto solo attraverso il dolore si può crescere. Per stare meglio critica di meno e ridi di più.

Acquario Ciao, tutto bene? Ultimamente il periodo che stai vivendo non è tra quelli più soddisfacenti, questo è dovuto al tuo carattere che si è un po’ incupito. Tu sei tu, per la tua luminosità, per la tua filosofia di vita che è un po’ bizzarra ma senza dubbio molto interessante. Ridi, evadi divertiti con gli amici.

Pesci Senza dubbio il periodo non è tra i migliori, ma c’è da dire che tu hai sempre un asso nella manica. Riesci sempre a scamparla per il rotto della cuffia. Se hai commesso errori o indelicatezze nei confronti di qualcuno, è il momento di riparare e di farsi perdonare. Tantissimi auguri di buon anno. Ciao.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369