Cari amici lettori, anche quest’anno abbiamo il piacere di proporvi le previsioni per l’anno che verrà, curate dall’amico Bruno Coletta.

Non leggerete cosa dice la Luna, i vari Pianeti, le varie congiunzioni, …ma riceverete consigli utili – segno per segno – per vivere meglio questo anno e, forse, questa unica vita che abbiamo.

ARIETE

Per gli “Ariete”, sin dai primissimi mesi del 2024, in particolare Gennaio e Febbraio, sarà indispensabile che indossino una “Corazza rinforzata”, perché vivrà la sensazione che tutti gli elementi, Universo compreso, ce l’abbiano con lui; ma è solo grazie all’acquisita esperienza ed equilibrio degli ultimi anni riuscirà a passare indenne anche questo periodo. Con l’arrivo dei mesi Primaverili di Marzo, Aprile e Maggio, assaporerà il piacere della sua vittoria in tutti i campi: Lavorativi, economici e, soprattutto familiari. Durante la stagione estiva, Luglio, Agosto e Settembre, potrà godere, forse per la prima volta in Vita sua, del ristoratore e rigeneratore riposo estivo. Con i mesi autunnali di Ottobre e Novembre dovrà affrontare spese di riparazione o ripristino di opere in muratura, ma anche questo periodo sarà di gran lunga utile per aumentare il prestigio della sua immagine. Grande miglioramento dell’equilibrio familiare nelle ultime settimane dell’anno, con soddisfazioni, grazie all’educazione ricevuta e a quella trasmessa.

TORO

Anche per gli amici del “Toro” il 2024 sarà un anno indimenticabile. Un anno che rivoluzionerà e modificherà il loro carattere, che di norma è calmo e riflessivo, trasformandoli in leader forti e determinati. Già dal mese di Gennaio, Febbraio e le prime settimane di Marzo, loro stessi si meraviglieranno di fronte a questa modifica ma saranno gli stessi amici e/o familiari a rimanere, a volte impietriti e a volte stupefatti (ma obbedienti) davanti a questa trasformazione. Questa vedrà il compimento nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. Il 2024 sarà ricordato nel Futuro grazie alle persone del “Toro” che saranno prese come esempio di lealtà, coraggio, intraprendenza e onestà. I mesi di Luglio e Agosto serviranno ai “Toro” per fare i vari punti della situazione e, tramite piccoli viaggi rigeneratori e per riacquistare le Forze che hanno speso nei mesi precedenti. I mesi Autunnali di Settembre, Ottobre e Novembre saranno vissuti da questo segno con la massima concentrazione e con una vitalità mai avuta in precedenza. Il mese di Dicembre, per quanto strano potrà sembrare, sarà il mese del “Riposo del Guerriero”. Il 2024 sarà un grande anno per i “Toro” .

GEMELLI

Quest’anno appena passato per te “Gemelli” è stato come una liberazione. Hai combattuto, hai affrontato tante delusioni e tante amarezze, però, nonostante tutto, ancora sei in piedi e con maggiore determinazione. Il 2024 sarà un altro anno molto particolare ma ricchissimo di nuove esperienze e, finalmente, di agognate soddisfazioni anche lavorative. Ancora dovrai stringere un po’ i denti in questi mesi invernali di Gennaio, Febbraio e le prime due decadi di Marzo, ma con l’arrivo della Primavera ti assicuro che sarai un’altra persona: più forte, più determinata e, prima di tutto, meno credulona nei confronti del “Prossimo”. I mesi di Aprile, Maggio e Giugno troveranno in te pane per i loro denti. Sarai luminoso, forte e coraggioso, il sapore amaro delle sconfitte subite in questi ultimi anni, si trasformerà in nettare paradisiaco, e questo stato d’animo, così vigoroso, ti consentirà di affrontare con successo tutte le prove che quest’anno ti porrà davanti. L’Estate 2024, Luglio, Agosto e Settembre, troverà in te una persona nuova, forte, un guerriero invincibile che riuscirà là, dove altri cadranno. Con i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre potrai toccare con mano, grazie alla tua lungimiranza, la differenza abissale che c’è tra te e la “gente” che ti circonda. Buon 2024.

CANCRO

Anche gli amici e le amiche del “Cancro” si devono aspettare dal nuovo anno in arrivo, il 2024, delle situazioni ed esperienze davvero strabilianti e a volte davvero molto complesse. Queste ultime saranno superate esclusivamente grazie al loro carattere, minuzioso, pacato, determinato e altamente responsabile. I mesi invernali di Gennaio, Febbraio e Marzo, metteranno alla prova la determinazione del loro carattere, ma non riusciranno completamente nell’intento. Solo con l’arrivo della Primavera, Aprile, Maggio e Giugno, dopo aver messo a punto la loro innata strategia, riusciranno quasi completamente ad uscire indenni da situazioni molto complesse. Queste situazioni non verteranno sui problemi familiari o sentimentali o economiche, ma e soprattutto, su situazioni mai vissute precedentemente. Il mese di Luglio darà ai “Cancro”, grazie all’esperienza acquisita, una rigenerazione totale, sia fisica che psicologica, darà inoltre ad una gran parte di loro, delle coraggiose motivazioni per effettuare dei capovolgimenti e rinnovamenti mai avuti nella loro Vita. I mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre, grazie alla loro “metamorfosi” vivranno esperienze inimmaginabili solo fino a pochi mesi prima. Nei mesi di Novembre e Dicembre capiterà a tutti i rappresentanti di questo segno, di guardarsi allo specchio e, strano a dirsi, complimentandosi sinceramente e con soddisfazione, per il cambiamento avvenuto.

LEONE

“Prevenire è meglio di curare”, questa è la massima che accompagnerà per il 2024 tutti coloro che appartengono al segno del “Leone”. Il 2023 è stato sicuramente uno degli anni che ha tenuto maggiormente a freno le reali caratteristiche degli appartenenti al “segno”. In questo nuovo anno, però, la situazione sarà completamente diversa a partire sin dai primissimi mesi di Gennaio e Febbraio, dove le attitudini al comando del “Leone” si dimostreranno non solo utili e geniali ma, addirittura, indispensabili, per affrontare e superare situazioni, a volte davvero complesse, che dovranno affrontare. Anche i mesi di Marzo, Aprile e Maggio, di fronte a certe problemi “particolarissimi” la forza, la lungimiranza e l’intuizione leonina riuscirà a superarle da vincente. Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto sarà molto utile eseguire degli esami riguardo la salute, facendoli seguire da un periodo di riposo e di rigenerazione. Le sorprese non finiranno per i “Leone” perché anche nei mesi autunnali di Settembre, Ottobre e Novembre dovranno dare il massimo di loro stessi, senza mezze misure, per superare da vincenti alcune nuove situazioni. Il 2024 sarà l’anno che i “Leone” e i suoi familiari ricorderanno per tutta la Vita, festeggiando per la prima volta, dopo tantissimi anni, delle Vacanze Natalizie all’insegna dell’Amore e del rispetto.

VERGINE

Anche per il segno di Terra della “Vergine” l’anno 2024 sarà un anno che sicuramente non sarà mai dimenticato. Dopo gli ultimi sonnacchiati anni che non hanno scosso più di tanto gli appartenenti di questo Segno, gli avvenimenti di questo nuovo anno daranno uno scossone alla loro natura pacifica, meticolosa e laboriosa. Gennaio e Febbraio del 2024 saranno i mesi di preludio alle battaglie cui sarà sottoposto, battaglie che nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio non saranno più scaramucce ma vere e proprie guerre. Questo anno, particolarmente duro in certi mesi, darà, però, ai rappresentanti della “Vergine”, quella Forza e quella determinazione che consentirà loro di superare problemi impossibili per altri “segni”. Durante i mesi estivi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre molto probabili cambiamenti familiari, e, in certi casi perdita anche del lavoro, e questo procurerà non pochi problemi di stress con la quale dovrà convivere fino alla fine dell’anno. Per una parte di Loro, coronamento di rapporti sentimentali ed ingrandimento di famiglia. (Anche di parenti?). Gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre e Dicembre, finalmente arriverà per loro un po’ di tranquillità; tranquillità abbondantemente meritata in modo particolare alle persone sopra i 50/55 anni. I “Vergine” ricorderanno questo 2024 “vita natural durante”, ma altresì avranno accumulato una tale esperienza che nulla al mondo metterà loro più pensiero.

BILANCIA

Per i “Bilancia” questo 2024 sarà di fondamentale importanza per raggiungere il loro tanto agognato equilibrio che gli consentirà di approdare alla desiderata e amata “Soddisfazione per sé stessi”. Il loro cercare, creare e trovare Armonia è una esigenza imprescindibile. Infatti, molte volte preferiscono rinunciare ad un loro bisogno piuttosto che rompere l’armonia con il partner. Il nuovo anno, il 2024, sarà un grande maestro per i “Bilancia”, a volte molto esigente e particolarmente severo, ma gli darà l’opportunità di assaporare, meritatamente, Gioia e Felicità. Già dai primi mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e la prima quindicina di Aprile i rappresentanti di questo “Segno”, dovranno superare problemi sul lavoro, di nuovi lavori, in certi casi di perdita di lavoro e/o difficoltà a trovarlo. Solo non abbattendosi, non demordendo, potranno superare questo primo periodo. Maggio, Giugno e Luglio, per alcuni di loro, continuerà il girovagare per cercare la definitiva sistemazione che, in questo caso, tarderà ad arrivare. Solo con l’arrivo dell’Autunno, Settembre, Ottobre e Novembre, molti “Bilancia” potranno tirare un grosso respiro di sollievo. Ma il colmo arriverà a Dicembre, quando riceveranno anche troppe proposte, tali che sarà davvero arduo e complicato vagliarle e/o accettarle.

SCORPIONE

Dopo i problemi di salute che molti “Scorpione” hanno dovuto affrontare nel 2023, il nuovo anno, il 2024, specialmente nei primi mesi di Gennaio e Febbraio, darà finalmente loro un po’ di tranquillità e di fiducia nel futuro. Per quanto riguarda la professione o lavoro in genere, gli “Scorpione” dovranno utilizzare le proprie caratteristiche di intelligenza, sensibilità e preveggenza con la massima attenzione e parsimonia, specialmente nei mesi primaverili di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno, senza compromettere queste caratteristiche con uno dei loro tipici difetti: “L’autocelebrazione”. (Non dire quattro se non ce l’hai nel sacco). I mesi di Luglio, Agosto e Settembre i rappresentanti di questo “Segno”, avranno delle buone opportunità di crescita, sia economica che professionale. Ma gli “Scorpione” nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre dovranno porre una attenzione particolare ai problemi familiari e più precisamente ai problemi di coppia, dovute ad un eccessivo stato di reciproco nervosismo e di gelosia, che potrebbero far degenerare il rapporto. Anche per gli “Scorpione” il 2024 sarà un anno duro e problematico anche per problemi indipendenti dalla loro volontà, ma come dice il proverbio: “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”.

SAGITTARIO

In questi ultimi anni, forse indurito dalla Vita e dalla situazione economica nazionale, il tuo carattere, in parte, si è senz’altro modificato, e questo a discapito dei tuoi affetti e dell’equilibrio familiare. Se sei un lettore nella 1^ età adulta (25/40 anni) hai ancora la possibilità, ammettendo i tuoi errori, di salvare il tuo nucleo con solo poche ferite. Se sei nella fase dell’età adulta media (40/60) o avanzata (60/75) i problemi che dovrai affrontare nel nuovo anno, il 2024, saranno ben più consistenti se non molto problematici. I mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo per tutto l’inverno, ti daranno ancora qualche chance, ma siccome tu, non credi a queste cose, non consideri sufficientemente questo mio avviso. Ma se non lo fai, molto probabilmente ti ritroverai solo (… ) con te stesso. Così facendo i mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio, rivivrai e rivivrete una seconda esistenza, più matura e rispettosa l’uno nell’altra. Agosto e Settembre 2024 probabili problemi non dovuti a causa tua, ma a causa “di forze maggiori”. La tua caratteristica di Leader ti sarà particolarmente utile, per non dire indispensabile. Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, dipenderanno molto, quasi esclusivamente, dalle tue decisioni intorno ad alcune modifiche del tuo carattere che saranno imprescindibili per il tuo benessere e per la tua continua crescita.

CAPRICORNO

Anche per i “Capricorno” l’anno 2024 segnerà un periodo di grandi svolte: lavorative, economiche e sentimentali. Il loro carattere solido, irreprensibile e irremovibile, sarà motivo e causa della loro Fortuna. I mesi invernali di Gennaio, Febbraio e Marzo, li metteranno a dura prova ma non per motivi a loro imputabili, ma sarà da queste esperienze che deriveranno i presupposti per quanto riguarda il successo nel loro Futuro. Aprile, Maggio e Giugno saranno i mesi che scardineranno le loro certezze e le loro sicurezze; solo dopo questo faticoso periodo i rappresentanti di questo segno si sveglieranno dal loro letargo, che per troppo tempo li ha tenuti al giogo. I mesi estivi di Luglio, Agosto e Settembre vedranno nei “Capricorno” nuovi esseri umani, completamente rinnovati. Provati, ma sicuramente Vivi, e con il grande desiderio di riscatto. Solo i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, concederanno loro un periodo di riposo e di serenità emotiva. In questo periodo, i “Capricorno”, allenteranno lo stress che li ha accompagnati negli ultimi anni, dimenticheranno i mal di testa e di stomaco, e, finalmente supereranno i disturbi derivati dall’insonnia. Sicuramente il 2024 sarà un anno che difficilmente sarà dimenticato dalle persone di questo “Segno”, e molto probabilmente, negli anni a venire, sarà ricordato come l’anno della grande svolta.

ACQUARIO

Fra tutti i Segni dello Zodiaco le persone che appartengono al segno dell’Acquario si contraddistinguono per il loro carattere, di norma, buono e generoso, ma ancor di più, che concepiscono la giustizia sociale e l’aiutare le persone in stato di bisogno, sia economico che morale. Purtroppo, in questi ultimi anni, le persone di questo “Segno”, hanno vissuto ben poche gratificazioni, ma questo non è dovuto alla cattiveria degli altri, ma e soprattutto, per la loro paura instillata dai Media. Veniamo al nuovo anno, al 2024. Gli “Acquario” passeranno i primi mesi dell’anno, Gennaio, Febbraio e Marzo abbastanza tranquillamente con delle piccole soddisfazioni economiche, ben lungi dalle loro aspettative. Ma, i mesi primaverili di Aprile, Maggio e Giugno, dovranno fare i conti con degli imprevisti mai affrontati precedentemente. Riusciranno ad attraversare anche tutto il periodo estivo di Luglio, Agosto e Settembre, grazie alla loro formidabile creatività e alla loro immane capacità precognitiva, usata pochissimo negli ultimi anni. È molto probabile che nei periodi Autunnali di Ottobre, Novembre e Dicembre ricevano, inaspettatamente, anche a titolo di riconoscenza, cospicue donazioni.

PESCI

A dispetto di quanto normalmente si pensa delle persone appartenenti al segno dei “Pesci”, che siano indecisi nella direzione da intraprendere, emotivi e facilmente influenzabili, che manchino di meccanismi di autodifesa, che di rado conoscono se stessi, che spesso si contraddicono, etc., bene! Tutto questo non è vero affatto. Il “Pesci” è un individuo estremamente sensibile, sa sacrificarsi per aiutare gli altri, ha un amore sviscerato per la Vita, ama i viaggi e i cambiamenti e, cerca sempre di ottenere il massimo sprecando meno energia possibile. Il “Pesci” è e può diventare un grandissimo leader. Ora veniamo al nuovo anno: il 2024. Gennaio e le prime 3 settimane di Febbraio passeranno in sordina, se non per qualche problema “di ordine naturale”, dall’ultima settimana di Febbraio, per tutto Marzo ed Aprile grandi stravolgimenti per questo “Segno”, lavorativi (nuove e brillanti idee), economici, sentimentali, familiari. Nei mesi di Maggio, Giugno e parte di Luglio, interessanti e proficui cambiamenti di rotta. Agosto, Settembre e Ottobre, il “Pesci” marcherà il passo, ma solo per prendere la rincorsa per primeggiare nei mesi di Novembre e Dicembre. Questo anno, il 2024, sarà per i rappresentanti di questo “Segno”, l’anno della riscossa, dell’Illuminazione e del Cambiamento radicale della Vita.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369