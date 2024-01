“Se nel corso della vita vi capita di conoscere qualcuno che vi cerca o vi telefona solo per dirvi: Ciao, come stai o come va? Senza chiedervi niente…tenetevelo stretto perché è una persona rara ed è un vero amico”.

Ariete Eccoci al nostro appuntamento. Questo 2024 per te sarà foriero di tante notizie e, molto probabilmente, di tante cose nuove a partire dai primissimi mesi, Gennaio, Febbraio e Marzo, ed alcune di queste cose nuove ti miglioreranno la vita e la personalità. Però in casa sii meno polemico. Ciao.

Toro Ciao, negli ultimi mesi del 2023 non hai neppure alzato la testa per vedere cosa avevi intorno, quasi abbruttendo il tuo luminoso carattere, questo ti ha fatto passare per esageratamente oculato e, peggio ancora, per egoista e/o taccagno. Evidentemente le persone non ti conoscono bene. Goditi la vita.

Gemelli Madonna mia, finalmente questo 2023 è passato. Sei riuscito, con tanti cerotti in giro per il corpo, a superarlo. Hai vissuto in una vita tante vite e tante situazione, anche dolorose, … ed ancora non è del tutto finita. Non devi solo contare sulla tua generosità ma sull’egoismo e la paura degli altri. Auguri.

Cancro Se in questi giorni ti è capitato di perdere una certa somma di denaro è un campanello che vuole avvisarti che nei primi mesi del 2024 Gennaio e Febbraio, potrebbe esserci un rischio in “certe attività economiche”, quindi particolare attenzione. Il resto va bene ma cerca di mangiare con moderazione.

Leone Per tutto il 2023 hai vissuto “mordendo il freno” e ingoiando “parecchi rospi”, ma finalmente è arrivato il 2024, l’anno della riscossa; dove potrai finalmente recuperare il tempo perso e assaporare il gusto della vendetta. Hai da troppo tempo vissuto da pecora ed ora devi tirar fuori le unghie. Ad majora.

Vergine Finalmente questo 2023 è andato. E’ stato un anno davvero duro e ti assicuro che solamente tu ce la potevi fare, in barba a tutti quelli che avrebbero scommesso il contrario. Adesso devi dimostrare che non solo sei in grado di superare le grandi avversità, ma che tornerai a combattere e vincere.

Bilancia Eh, caro mio, preparati perché questo 2024 sarà un anno che te lo ricorderai per parecchio tempo. La prima cosa che devi fare è rivolgere i consigli che dai agli altri, a te stesso. Per il mese di Gennaio vivrai il proseguo dell’anno appena passato, da Febbraio finalmente la scalata al benessere. Ciao.

Scorpione Tecnicamente dovresti vivere questo 2024 all’insegna della soddisfazione professionale e anche economica. Questo però dipende dal tuo stato civile. Cioè, se sei un single o separato/divorziato ci sono i presupposti per ottenere questi successi, altrimenti prima devi chiarire i problemi in casa.

Sagittario Nonostante tutto ce l’hai fatta a svangare anche questo 2023. E’ stato duro, a volte molto duro, ma, come al solito ne sei uscito a testa alta. Ora bisogna affrontare questo 2024. Molte cose sei riuscito a correggerle, ma c’è una cosa che ancora non va bene. Devi rispettare più il lavoro degli altri, e gli altri.

Capricorno Se hai in programma di vendere qualcosa ti conviene aspettare l’inizio della Primavera, verso la fine di Marzo 2024 avrai sicuramente un maggior profitto. Invece per quanto riguarda il lavoro, nei primissimi mesi del nuovo anno, Gennaio Febbraio, riceverai una proposta da non rifiutare. Auguri.

Acquario A te gli anni pari sono sempre piaciuti e tu piaci ad essi. In questo 2024 ci saranno tanti obiettivi da raggiungere e tante cose da perfezionare. Prima di tutto la tua vita affettiva, perché se tu non vivi sentimentalmente sereno, limiti le tue potenzialità in tutti i settori. Buon 2024.

Pesci Il 2024 può essere un anno meraviglioso, ma dipenderà in gran parte da te. Perché i mesi di Gennaio e Febbraio ti daranno grande stimolazione, favorendo rinnovamenti in tutti i settori della vita: sia nel lavoro che in amore. Una parte dei Pesci vivrà il classico dualismo: continuare il rapporto oppure no.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369