Ariete Negli ultimi mesi del 2023 hai vissuto dei profondi cambiamenti caratteriali, e alcuni di questi ti hanno consentito di vedere meglio quello che vuoi realmente dalla vita. Purtroppo non sempre si può fare quello che vorremmo, ma tu, “lemme lemme” stai assemblando il tuo puzzle personale.

Toro Questo 2024 sarà un anno in cui potrai prenderti tantissime soddisfazioni, alla faccia di quelli che ti hanno remato sempre contro. Già dalle prossime settimane vivrai un lento ma costante miglioramento economico e professionale, e questo ti aiuterà a vedere le cose con un po’ più di ottimismo.

Gemelli Gennaio Febbraio saranno fondamentali per la tua “Resurrezione”, e dovrai, senza contare o appoggiarti a qualcuno, farcela da solo. Questa operazione non sarà indolore. Ma solamente tu puoi. Se riesci a superare indenne questo Inverno il più sarà fatto. Ci saranno a giorni buone opportunità.

Cancro Le cose, a partire dai mesi di Febbraio e Marzo, miglioreranno notevolmente, ma non ti fidare di certe persone che ti stanno da tempo proponendo grandi affari e grandi guadagni. Se riesci ad arrivare indenne alla Primavera, puoi riprendere a vivere tranquillamente. Il peggio sarà passato.

Leone Dalle prime settimane del mese di Gennaio noterai come la gente ti guarderà con occhi diversi, più rispettosi e meno critici. Ma il momento magico arriverà con i prossimi mesi di Febbraio, Marzo e Aprile, quando avrai finito di sistemare tutte le tue noie e problemi familiari, finalmente potrai vendicarti.

Vergine Già dalla fine di questo mese di Gennaio ti sentirai pieno di energia e riuscirai a superare, non vacillando, gli ostacoli che l’anno nuovo ti porrà davanti. Anche durante i mesi primaverili di Marzo e Aprile, vivrai all’insegna di grande forza nel lavoro e grandi idee che potrai realizzare. Sarà dura, ma vincerai.

Bilancia Settimane stressanti e complicate, ma per fortuna passeranno presto. Già dal prossimo mese rinascerai come persona nuova, e grazie ad avvenimenti che ti daranno più costanza e sicurezza, potrai realizzare quei progetti che avevi tenevi nel cassetto da molti anni. Bella conoscenza (professionale?) in arrivo.

Scorpione Prima di tutto devi sanare la situazione sentimentale che è un po’ compromessa, per far questo occorre davvero poco: più rispetto per il partner, meno protagonismo e, la cosa più importante, meno promesse non mantenute. Così facendo avrai buona concentrazione ed ottime intuizioni nel lavoro. Ciao.

Sagittario E’ ovvio che a te, per il tuo complesso carattere, dare il consiglio di prestare più attenzione ai propri cari è quasi inutile, perché dal tuo punto di vista sei perfetto così, ma la realtà è un po’ diversa. Per vivere meglio devi essere un po’ meno soffocante e un po’ più altruista. In arrivo bell’opportunità.

Capricorno Riceverai tra breve una proposta difficilmente rifiutabile, che ti consentirà, con una certa dose di coraggio, di far vedere quel che vali realmente. I prossimi mesi saranno all’insegna di forti impegni professionali che ti consentiranno di crescere e sperimentare le tue reali e grandi capacità.

Acquario Per vivere bene l’amore occorre impegno, responsabilità e pazienza, limitando al massimo il proprio egoismo. Tu, nel fare questo sarai un dio e vivrai magnificamente questa “trasformazione”. Tra poco la tua buona Stella ti aiuterà a risolvere una fastidiosa bega che ti stai trascinando da anni. Auguri.

Pesci Se stai vivendo una crisi sentimentale, prima di creare definitive rotture, dovresti rifletterci molto attentamente e almeno temporeggiare fino all’inizio della nuova stagione; è possibile che arrivino degli avvenimenti che ti aiuteranno nella tua decisione. Intanto … cerca di capire cosa non va in te.

