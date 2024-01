A pensarci bene sono le domande semplici che ci rivolgono che ci creano sempre i maggiori problemi: Chi sei? Cosa fai? Dove stai andando? Noi viviamo pensando a noi stessi ogni momento della vita, ma se dobbiamo parlare di noi stessi, non superiamo mai i 15 secondi.

Ariete “Un viaggio di 2000 Km inizia con i primi due passi”. E’ quasi arrivato il momento per cominciare la realizzazione del tuo progetto. Non aspettare di avere tutto il potere economico o tutto il materiale occorrente, inizia. Cammin facendo troverai tutte le soluzioni per terminarlo. E’ troppo importante per te.

Toro Normalmente non hai bisogno di alcuno per completare i tuoi progetti, ma non peccare di presunzione se ne hai bisogno; molte volte essere in due fa la differenza. Se sei un quadro commerciale esci di tanto in tanto in campo con i tuoi uomini, avranno più motivazioni e stima in te. Meno egoismo in casa.

Gemelli Nella vita, molte volte, quando si chiude una porta si può aprire un portone. Probabilmente può succedere presto, ma non disperarti, perché si stanno concatenando delle coincidenze estremamente importanti per te. Avrai delle opportunità che un cervello “sopraffino” come il tuo non si farà scappare.

Cancro Se stai vivendo delle frustrazioni per colpa di qualche componente delle tua “nuova” famiglia, significa che, per la seconda volta, gran parte della colpa è tua. Sei buono e generoso, ma in certi casi queste qualità non vengono apprezzate. A volte bisogna dimostrare forza e carattere. Sii più determinato.

Leone E’ davvero difficile farti cambiare idea con il tuo carattere di dominatore. Purtroppo le persone accettano il leader solo quando hanno da lui dei vantaggi. Ma prima di darti per sconfitto modifica il tuo comportamento. Da’ solo a chi merita. Rispetta e sarai rispettato. Parla se ti viene chiesto. Ciao.

Vergine Sei il miglior incassatore del creato, ma ricorda due cose: non donare agli approfittatori e non accettare mai più promesse, perché non saranno mantenute. Le persone oggi cercano i corbelli e tu sei stato troppo sfruttato. Svegliati. Più sei generoso e più si approfitteranno di te. Impara a dire di NO!

Bilancia Se non ti sforzi a risolvere il tuo problema di cuore sarai condannato a continuare a vivere nel limbo. Tu fai parte di quella categoria umana che se non ha la pace nel cuore riversa il suo disagio e il suo nervosismo in tutto ciò che svolge. “O accetti la mela acerba o mangi le pere”. Se perdoni, dimentica.

Scorpione A vederti stai bene, sereno, bello, elegante, massimamente concentrato e voglioso di riscattarti. Ma dentro l’anima, tutto sei, meno che sereno. Anzi, stai vivendo timori che era da tempo che non provavi. Per superarli devi umiliarti a chiedere aiuto o consiglio a chi ne sa più di te. Fidati.

Sagittario Il tuo cervello lavora indipendentemente dalla tua ragione, questo perché non vuole seguire le tue strategie contorte e complesse. Devi essere più sereno e senza risentimenti nel cuore, altrimenti, continuando così, diventi più acido e crei disagio a chi ti vive vicino. L’acidità fa bruciare non solo lo stomaco.

Capricorno E’ un vero peccato che un cervello così sopraffino e geniale come il tuo debba sopportare i tuoi repentini cambi di umore e queste tue convinzioni di essere sfruttato e non giustamente gratificato. Concentrati a dare sempre il meglio di te e vedrai che presto starai meglio e i meriti ti saranno riconosciuti.

Acquario Devi stringere i denti ancora poche ore perché tra poco ti capiterà di vivere un costruttivo cambiamento di rotta. Questo sta capitando proprio nel momento giusto perché ora, tu sei concentrato e ben predisposto e con una gran voglia di rinnovamento. Approfitta del tuo momento d’oro in tutti i fronti.

Pesci Se stai vivendo in solitudine o con momenti di dolorosa solitudine sappi che tutto questo non è completamente negativo. Queste settimane ti servono per preparare il tuo cervello a partorire una idea geniale che ti consentirà di superare, vincente, questo periodo di crisi economica e sentimentale. A presto.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369