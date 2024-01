Quando ci pongono una domanda non facciamo vedere quanto siamo veloci ma pensiamoci e prendiamoci tutto il tempo necessario prima di rispondere.

Ariete Ciao, come stai? Hai fatto caso che tu sei sempre alla ricerca di nuove formule per rispondere a questa domanda? Troppe volte fatichi per delle piccolezze e quando invece c’è bisogno di prendere decisioni importanti, con una scusa o un’altra, rimandi sempre. Entro sette giorni dovrai prenderne una.

Toro Già percepisci nell’aria un barlume, ancora lontano, della primavera e solamente questo lumicino che intravedi t’infonde piacere, serenità e sicurezza. Anche perché sai, perché lo intuisci, che questa stagione ti porterà cose nuove tra cui un desiderio che, da tanto tempo, brami di realizzare. Tu le meriti tutte.

Gemelli Dovrebbe succederti, nell’arco di pochi giorni da ora, una cosa davvero curiosa. Si chiama “Serendipità”, cioè trovare un qualcosa che ti stravolge la vita mentre stavi cercandone un’altra completamente diversa. Molti la chiamano “fortuna”, ma non è fortuna, è capacità di afferrarla. Chiaro?

Cancro “A mettere insieme due zoppi non si fa una persona sana”. Stai da troppo tempo traccheggiando e chiudendo gli occhi per non vedere. Ma il conto, o prima o dopo, bisogna pagarlo. Approfitta del tuo benessere e lucidità mentale per chiarire vecchie situazioni stagnanti. Poi … ti sentirai molto meglio.

Leone Più il tempo passa e più ti ringiovanisci. Quello che ti sta capitando sa di miracoloso. L’anno che è appena passato ti ha creato non pochi problemi e hai dovuto mandare giù parecchi rospi, ma se oggi stai così bene e concentrato lo devi proprio a questo. Tra pochi giorni dovrai superare una prova. Vincerai.

Vergine Ciao, ascoltami un attimo. Da troppo tempo stai ingurgitando situazioni negative che ti danneggiano anima e corpo. Ora basta! Devi diventare un “RESILIENTE”, cioè un ottimista che tende a “leggere” gli eventi negativi come momentanei e circoscritti. “Che devono servire a farci crescere”.

Bilancia Sei combattuto tra due situazioni: quella sentimentale e quella lavorativa, ma ancora non hai capito che, per superare tutte queste lotte intestine, devi stare bene con il cuore. Se non decidi, una volta per tutte, vivrai sempre questo disagio. Quando decidi, non ripensarci più. Tornerai sorridente.

Scorpione Non c’è niente da dire, sei luminoso ed elegante. Emani sicurezza e fierezza, ma dietro questa maschera di persona ben inserita socialmente, nascondi un cruccio che ti tormenta da anni. Te ne devi liberare definitivamente, non devi pensarci più. Concluderai un contratto se parli meno.

Sagittario Qualsiasi cosa tu intraprenda è destinata ad avere successo ma ad una condizione: che tu riesca a mantenere lo stato d’animo lucido e non condizionato da dubbi o gelosie, perché questi “due impostori” si insinuano dentro noi silenziosi e corrosivi. Il successo pretende: star bene anima e corpo.

Capricorno Non puoi far star bene gli altri se non lo stai tu per primo. Stai vivendo la vita al contrario di come dicevi di volerla vivere. Ti sei lasciato inserire nel meccanismo rinnegando le tue vocazioni e inclinazioni. Almeno fa quello che fai nel modo che ti piacerebbe. Vivrai e sarai più felice e soddisfatto.

Acquario “Fa’ tutto quello che ti passa per la testa”, perché questo è il tuo periodo d’oro. Se sei in cerca del tuo “Capo” e non lo trovi … diventalo. Puoi eccellere in tutto quello che fai, non chiedere e non ascoltare consiglio da alcuno. Fa’ qualsiasi cosa ma non stare fermo. In questo periodo sei fortunato.

Pesci Devi mordere il freno ancora un altro po’, poi questo periodaccio sarà soltanto un lontano ricordo. Approfitta di queste settimane per sistemare cose o pendenze irrisolte perché fra poco vivrai il momento della riscossa. Rimettiti a nuovo, mangia con moderazione e, principalmente, non straviziare nel bere.

A cura del Dott. Bruno Coletta

