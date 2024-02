“Se facessimo vedere come si fa piuttosto che dirlo, tutti capirebbero meglio”.

Ariete Puoi ottenere tutto se sai chiedere nel modo giusto. Sei concentrato, attento, ottimo analizzatore. Se ancora non ti è arrivato un miglioramento professionale, tranquillo perché non tarderà. Anche nei momenti di crisi i leader servono sempre. Continua a credere in te stesso ma ricorda che quando è il momento devi esigere.

Toro Sono in arrivo per te gratificanti soddisfazioni. Queste sono dovute al tuo modo di porti di fronte agli altri e alla tua spontanea generosità altruistica. Naturalmente tu non fai le cose per interesse, ma rimani ferito mortalmente quando gli altri non dimostrano la minima riconoscenza o peggio ancora quando si approfittano di te vigliaccamente.

Gemelli Se solo riuscissi a sfruttare un po’ più la tua intuizione e la tua genialità ora non vivresti con questi dubbi, queste paure del futuro e queste perplessità. Sei troppo intelligente per non porvi subito rimedio. Devi solo chiarirti meglio le idee e organizzare meglio le priorità. Sii sereno, grandi cose in arrivo per te entro poche settimane.

Cancro E’ arrivato il momento per risvegliare in te nuovi interessi. Da troppo tempo stai bivaccando cullandoti troppo per piccoli successi che hai ottenuto fino adesso. La vita deve essere affrontato giorno per giorno senza tregua. La prima volta che ti fermi, anche solo per alzare la testa, corri il rischio di essere schiacciato.

Leone Cosa ti sta succedendo? Dov’è finita la tua baldanza, la tua sicurezza, i tuoi modi principeschi? Tu non sei il tipo che abbandona le armi sul campo di battaglia. Ancora un piccolo sforzo e poi finalmente godrai appieno di una meravigliosa soddisfazione non solo economica. La vera soddisfazione sarà il pentimento degli altri.

Vergine Molte volte non ricordi che le cose migliori che riesci a fare sono quelle che fai quando il tuo stato d’animo è serpeggiante al suolo. Devi solo imparare di non aspettare l’ultimo minuto prima di accendere il cervello. Fra pochi giorni possibilità di cambiamenti positivi. Non titubare e cogli l’occasione.

Bilancia Forse non te ne rendi conto perché preso da tanti problemi e stai sempre con la testa giù, ma stai facendo davvero un bel lavoro e le persone che ti stanno vicino lo sanno e godono indirettamente della tua luce. Ora devi solo non perdere la concentrazione e non lasciarti deviare. Occhio, problemi sentimentali in arrivo.

Scorpione Stai passando questo periodo con troppo poche soddisfazioni sentimentali e sessuali. Purtroppo hai fatto i “conti senza l’oste” sulla questione, e ora, ne paghi le conseguenze. Non è importante sbagliare, è importante prendere delle decisioni. Attento, una persona del passato in arrivo ti creerà non pochi problemi.

Sagittario Così così sul piano economico ma per fortuna hai tanta voglia di fare e sicuramente riuscirai a superare brillantemente questo brutto periodo di crisi. Devi stringere i denti ancora per quindici giorni, dopodichè tirerai un bel respiro di sollievo. Se vuoi vivere meglio sii più tollerante in famiglia.

Capricorno Come al solito te ne manca sempre un pezzo. Se va bene il lavoro hai dei problemi in famiglia, se in famiglia va bene hai problemi sul lavoro. Se va bene in famiglia e il lavoro, hai problemi di salute. Hai sicuramente bisogno di un resettaggio. Sii più coccoloso con la persona amata, perché ha bisogno delle tue tenerezze.

Acquario Ci si sente più soli quando si è mezzo alla gente, ed è questo che ti sta capitando ultimamente. Sei buono e generoso ma stai donando a chi non merita di ricevere. Non puoi cambiare la tua natura, ma per lo meno, da’ a chi lo merita realmente. Se sei single, sorridendo di più attirerai la persona giusta.

Pesci Le notizie che aspettavi sono arrivate ma ti hanno creato un gran sconforto. Pensavi che piovesse ma non che diluviasse. Molte volte, purtroppo, bisogna tornare indietro per poter proseguire in avanti. Ripara prima possibile un torto fatto, otterrai dei vantaggi che ti saranno particolarmente utili nel futuro.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

