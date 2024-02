“E’ giusto cercare il benessere e il massimo godimento, ma senza divenirne schiavi”.

Ariete Hai fatto da pochissimo, o farai tra poco, un viaggio per lavoro che si dimostrerà estremamente importante per il futuro. Se lo devi ancora affrontare, prima di dare una qualsiasi risposta, prendi un po’ di tempo prima di darla, per non dare l’impressione di essere troppo interessato. Otterresti di meno.

Toro Gli odori stanno cambiando così anche i colori. Per te si sta avvicinando il periodo dell’anno che ti stimola ogni poro della pelle. Ci sono anche grandi novità in arrivo su tutti i fronti. Amore (sesso), lavoro e soldi. Il tuo fulgido volto sarà un toccasana per tutti coloro che ti gravitano vicino.

Gemelli Quest’ultimo periodo, per i troppi pensieri, non ha brillato, come di tua natura, la tua intelligenza, intuizione ed originalità. Ma se riesci a tranquillizzarti e recuperare la serenità in famiglia, ritroverai sicuramente la concentrazione e in questo modo superare qualsiasi prova, anche la più difficile.

Cancro Ancora non hai capito che se vuoi ottenere 100, devi chiedere almeno 200. Se non possiedi la giusta esperienza in certe situazioni, non c’è niente di male a chiedere consiglio a chi ne sa più di te. E’ l’umiltà, non la presunzione, che permette di costruire e migliorare tutte le cose. Attenzione alla guida.

Leone Preparati ad una settimana carica di avvenimenti e possibilità. Mettiti a nuovo sia nell’abbigliamento sia nell’atteggiamento. Se sarai pronto potrai cogliere al volo irripetibili opportunità. Dopo aver vagliato con molta attenzione rischia. E’ il momento. Non al gioco, non è il periodo migliore.

Vergine Se andiamo ad analizzare il tuo carattere dobbiamo sicuramente ammettere che non sei una persona di illimitate aspirazioni. Ti accontenti del tuo. Però vuoi essere sicuro che quel poco di tuo, non è di nessun altro. Anche in amore la tua regola è: “amami poco ma amami a lungo”.

Bilancia Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno. Vuoi farne troppe. Ancora sei in tempo a perfezionare il tuo carattere perché altrimenti corri il rischio di trovarti sempre con un pugno di mosche in mano. Accontentati di poco. In amore non giocare con i sentimenti altrui. Nella vita le carognate si pagano tutte.

Scorpione A volte sei davvero strano. Il tuo modo di approcciare le persone sfiora l’artistico, ma quando si tratta di stringere o concludere un affare tendi a parlare troppo. Purtroppo questo denota paura e insicurezza. Devi imparare che dopo aver fatto la domanda finale, non devi aggiungere altro. Chi lo fa, perde.

Sagittario L’orgoglio personale è una delle caratteristiche migliori che hai. Ma è anche vero che quando è troppo ti si rivolta contro, perché fai allontanare le grandi amicizie e le persone che ti vogliono bene. Basta poco. Accendi anche solo una parte della meravigliosa diplomazia che hai, tutto quanto migliorerà.

Capricorno O con te o contro di te. Questo è il tuo motto perenne. Se solo sapessi le infinite possibilità che ci sono nel mezzo, il tuo godimento della vita si centuplicherebbero all’istante. Prova anche solo per qualche giorno ad essere più diplomatico e sorridente, vedresti immediatamente verificarsi dei miracoli.

Acquario Indubbiamente sei una persona meravigliosa e geniale e il tuo modo di concepire la vita entusiasma tante persone. L’unica incertezza che ti padroneggia, è che ti comporti come dicono i preti: “Fate quel che dico, non fate quel che faccio”. Durante questo fine settimana sconvolgimenti e sorprese in arrivo.

Pesci E’ il momento di giocare tutte le cartucce che possiedi, perché se non lo fai adesso non lo farai più. Approfitta di ogni situazione e di tutte le opportunità che ti vengono offerte, anche le più assurde. Queste sono le giornate più importanti che ti possono capitare. Non ti fare trovare impreparato.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Facebook: "Oroscopo di Bruno Coletta"