“La maggior ricchezza che possa avere l’uomo è non desiderarla e accontentarsi del discreto bene.”

Ariete E’ giunto il momento di far vedere piuttosto che dire. Se professionalmente hai a che fare con persone a cui devi insegnare, ricorda che non è importante quello che dici, ma quello che loro capiscono. Sentimentalmente devi essere meno insofferente e quindi più tollerante. Per tutto il resto sfrutta al massimo questo tuo periodo d’oro.

Toro Ti senti bene, concentrato, pronto per qualsiasi sforzo. L’unico neo negativo è che sei passivamente in attesa. Se solo ti sforzassi di più ad anticipare gli avvenimenti con il tuo prodigioso intuito, avresti non solo molte più soddisfazioni professionali, ma, e soprattutto, quelle economiche. Ricorda che l’azione è solo questione di educazione.

Gemelli Hai solo bisogno di un partner che creda totalmente in te, che faccia dei grandi investimenti su di te e che ti lasci fare tutto quello che vuoi. A parte questo, è incredibile crederci, ma tu tecnicamente hai tutto ciò che serve per avere successo, senza bisogno di nessuno. Solo di un po’ di fortuna. Stai tranquillo … sta arrivando.

Cancro Non ti senti soddisfatto perché non ti senti pulito con la coscienza. Se intervieni subito su questo, vedrai che le cose inizieranno a girare in modo diverso e finalmente sarai totalmente felice. Se la segretaria sbaglia non è colpa della segretaria. La colpa è del suo datore di lavoro che non le ha insegnato bene.

Leone “Gente allegra il ciel l’aiuta”. E’ troppo tempo che prendi le cose troppo seriamente. Cerca di alleggerire un po’ il tuo carico e inizia a prendere le cose più allegramente. Così facendo avrai il volto più luminoso e bello e attirerai come una calamita gli interessi degli altri. Questo lo sai bene, è la benzina del tuo benessere e del tuo successo.

Vergine Non vedi l’ora che passi questo periodo per buttare tutto all’aria e riorganizzare in modo perfetto tutto ciò che ti circonda. Devi solo avere un po’ di pazienza. La Primavera è in arrivo. Hai giusto il tempo di tamponare la situazione economica che purtroppo non è affatto florida. Ma tranquillo, sono in arrivo belle notizie per te.

Bilancia Sarebbe molto meglio questo periodo se tu fossi più coerente con te stesso. Non è l’intelligenza la furbizia o la parlantina che sistema le cose o aggiusta i vasi rotti. Ti hanno dato, o ti daranno prestissimo, una nuova possibilità. Ringrazia Dio, o chi per lui, e inizia bene senza tanti grilli in testa e senza lamentarti o a criticare tutto.

Scorpione “Divide et impera”, dicevano gli antichi Romani. Se riesci a mettere meno carne sul fuoco sicuramente sarà più facile il controllo e ne guadagnerà il tuo programma. Attenzione a vecchie situazioni sentimentali che potrebbero crearti dei grossi problemi. Occhio per strada, non contare sulla tua abilità ma alla imperizia degli altri.

Sagittario “Non si vive di solo pane”. Sei sempre combattuto con te stesso in tutte le cose, anche le più banali. Così facendo vivi da eterno frustrato e con poche soddisfazioni. Ricorda che sono proprio queste che sono il carburante della vita. Sii più sereno e fiducioso nel futuro. Passa qualche serata con vecchi amici. Sarà un toccasana per te.

Capricorno Più si aspetta con ansia meno arriva la cosa desiderata. Se vuoi davvero una cosa la devi solo fortemente desiderare e comportarti come se già l’avessi. Non tarderà ad arrivare. Ma se basi tutta la tua vita su questa attesa, stai tranquillo che non arriverà mai. Per colpa di una donna problemi sentimentali in arrivo.

Acquario “E’ meglio prevenire che curare”. Potresti essere tentato a fare certe operazioni finanziarie ma sarebbe un errore disastroso. Non è il momento migliore per te, basta aspettare un po’ di tempo. Sentimentalmente sei in stallo e credi di aver bisogno di stimoli esterni, attenzione agli stimoli che vengono dall’est.

Pesci “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Avevi studiato tutto nei minimi particolari, ma avevi fatto l conti senza l’oste. Nell’ambito lavorativo se non chiarisci subito i dettagli di certe operazioni con la massima attenzione, avrai dei problemi nel futuro. Hai ancora la possibilità di salvare la situazione. Fallo, vivrai meglio.

A cura del Dott. Bruno Coletta

