Il nostro Cervello è un meraviglioso Organo che obbedisce a tutti i nostri Ordini. Però se pensiamo cose positive o negative , esso non distingue, cerca sempre di accontentarci. Ora che lo sapete, dipende tutto da voi e dalla vostra intelligenza.

Ariete Hai una grande fortuna e troppe volte lo dimentichi, e questo è un vero peccato, perché, nonostante le tantissime prove che hai avuto, ancora non te ne rendi completamente conto. Troppe volte ti lamenti, invece di apprezzare tutto ciò che hai: Salute, Lavoro, Famiglia. Sii più riconoscente verso la Vita e, … pensa a mangiare più lentamente.

Toro E’ un buon periodo questo per te, in tutti i fronti, ma può diventare migliore se apporti una modifica alla tua alimentazione, perché attualmente non è perfetta, devi limitare drasticamente i carboidrati. Più magro, sei più sano e più bello. Il tuo cervello è un organo meraviglioso, sfruttalo maggiormente perché più si adopera più si potenzia.

Gemelli Se non fosse per le tue continue elucubrazioni cerebrali, questo sarebbe un periodo ottimo per te. Ti crei troppi problemi, stai sempre sul chi vive, stai snaturando il tuo carattere, che di norma è luminoso e positivo. Devi rallentare il ritmo di Vita che ti sta stressando, e non pensare sempre che quello che fai o che dici è il meglio per tutti.

Cancro Sicuramente sei una persona buona ed affidabile, ma questo non è sufficiente per vivere la vita in modo soddisfacente. Ancora sei in tempo per migliorare la tua situazione sentimentale o lavorativa, senza, per questo, causare traumi agli altri. Se intervieni su di te avrai grandi benefici, starai meglio, piacerai di più e sarai più fortunato.

Leone Per vivere questo periodo in modo più soddisfacente occorre che tu cambi l’uditorio. Per quale motivo? Non è sempre colpa tua se non ottieni i risultati che realmente meriti e quindi non ti addossare tutte le responsabilità, saresti sconfitto su due fronti. Da’ a chi merita, ma non dare, a chi non merita.

Vergine Secondo le mie previsioni il tuo problema di questo periodo è che : o il tuo staff, o con i tuoi subalterni, o con qualche componente della famiglia, non collaborano sufficientemente. Sei da solo a remare la barca che utilizzano anche altri passeggeri. Se continui così avrai soddisfazione, ma non riscontri.

Bilancia Tempo fa ti dicevo di ascoltare con interesse quello che dicono gli altri, ma da qui a credere ciecamente a tutto ciò che dicono, di strada ce n’è parecchia. Qualsiasi teoria, filosofia, movimento religioso, è frutto dell’intelligenza e della furbizia dell’uomo. Molti di questi, sono proiettati solo al proprio tornaconto personale.

Scorpione L’amor proprio è importantissimo come la stima ed il rispetto. Se non ci vogliamo bene non possiamo pretendere che gli altri lo facciano per noi. “Ama il prossimo tuo come te stesso” ha questo profondo significato. Tranquillo perché presto uscirai da questa cupa crisi che ti sta tarpando le ali. Ad maiora.

Sagittario Non brillantissime queste ultime settimane invernali sia a livello fisico che affettivo. Purtroppo ti stai trascinando dietro delle paure e delle ansie che condizionano te e chi ti vive vicino. Tu, fra pochi giorni starai molto meglio e più forte, un po’ meno gli altri. Cerca di essere più magnanimo e generoso.

Capricorno Certe paure e certi timori sono concessi a tutti ma non a te. Per quanto tu possa essere criticato in tutto ciò che fai sia nella vita sentimentale che nel lavoro, sei e sarai sempre una pietra miliare per tante persone. Quindi non ascoltare nessuno e continua imperterrito il tuo percorso. Vincerai sempre.

Acquario Certe persone infatuate di te stanno soffrendo tantissimo, ma a parte questo, il tuo periodo è più che soddisfacente. Sei luminoso e hai il cervello eruttante di pensieri subliminali. Se tu fossi un pittore in questo periodo partoriresti il tuo capolavoro. Quale titolo? “Sorseggia un infuso di me”.

Pesci Se hai seminato bene lo vedrai in questi prossimi giorni. Se il risultato riempe i canestri significa che il lavoro è stato fatto bene. Ma se questo non avviene, vuol dire che sono stati fatti degli errori. Ancora sei in tempo per recuperare perché sei furbo ed intelligente, ma non abusare della buona sorte.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369