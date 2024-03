Chi dice di amare il dolore perché è un mezzo di espiazione, andrebbe messo al muro e fatto morire lentamente. Dobbiamo cercare di stare meglio possibile perché solo così possiamo combattere tutte le nostre guerre giornaliere.

Ariete C’è un detto che dice:”Si sta bene finché lo vogliono gli altri”, sembra assurdo ma è così. Non stare ad arrovellarti il cervello per cercare di accontentare tutti quanti, perché non ci riuscirai mai. C’è sempre qualcuno che crepa d’invidia e che parlerà male di te. “Non ti curar di loro ma guarda e passa”.

Toro Non stare sempre a testa bassa “a portare l’acqua con le orecchie” per cercare di cambiare la situazione. La situazione è questa e non cambia. Chi sta bene continuerà a star bene chi sta male continuerà a star male. Dedica più tempo a te stesso, goditi la salute, la vita e la famiglia. Tutto il resto: aspetta.

Gemelli Non sei troppo soddisfatto della situazione perché ultimamente stai chiedendo troppo a te stesso. Ti stai facendo troppo condizionare da quello che vedi, da quello che senti, da quello che vorresti e da quello che ti chiedono. Hai solo bisogno di una boccata di aria pura e di un po’ di tranquillità. Carpe diem.

Cancro L’uomo fortunato non è l’uomo ricco, l’uomo fortunato è colui che svolge un lavoro che gli piaccia. Se hai un lavoro che non ami o che ti fa guardare spesso l’orologio, organizzati in tempo per cambiarlo. Questo potrebbe capitarti nella seconda parte della vita. Intanto calma e pazienza.

Leone Sei davvero una persona strana: a te non piace vincere, a te piace che quello che ti viene dopo, stia a 24 anni-luce di distanza. Se vogliono annullarti basta che ti diano un lavoro di poca importanza. In questo caso stai tranquillo perché il tuo destino ti farà delle piacevoli sorprese. Te lo assicuro. Preparati.

Vergine Stai vivendo dei momenti di frustrazione perché non hai ricevuto le giuste gratificazioni che meritavi. Tu sei maniacalmente ordinato, e ti piace costruire la tua vita e il tuo lavoro in ambienti salubri e luminosi. Questi momentacci presto passeranno e allora tutti capiranno chi sei e quanto vali.

Bilancia Buon periodo in molti fronti, ma un pochino burrascoso quando si tratta dei tuoi problemi sentimentali. Si cresce nella vita quando devi risolvere i tuoi problemi e non quelli degli altri. A parte questo, non ti fidare mai troppo di certe persone perché ti allisciano quando devono avere, poi ti mandano via.

Scorpione Sei un po’ cambiato, ultimamente, in certi casi, diventi autoritario. Strano, perché una delle tue peculiarità è la capacità di capire profondamente gli altri e comportarti con magnanimità. Vuol dire che ti senti con qualche punto debole scoperto. Se fosse quello economico, tranquillo, tra poco passerà.

Sagittario Negli ultimi tempi il tuo comportamento è opposto alla tua natura. Cosa è successo? Sei un leader nato, pieno di fiducia e schietto. Piaci alle persone anche quando ti mostri duro ed impassibile. Infondi sicurezza anche quando tu ne hai poca. Organizzandoti meglio in famiglia vivrai meglio fuori.

Capricorno Facciamo un gioco per sorridere un po’: entro tre minuti ti cercherà qualcuno che ti chiede qualcosa. (Non gliela dare). Ultimamente ti senti pieno di energia negativa, purtroppo le persone che ti gravitano intorno fanno tutto meno che cercare di togliertela. Smetti di dare se non è meritato.

Acquario Se vuoi migliorare la tua situazione cuore/lavoro è bene che cambi registro, cioè il tuo modo di dire le cose e i termini che adoperi per esprimere i tuoi concetti e i tuoi sentimenti. Per quanto sembri sciocco questo, ti assicuro che funziona. Scrivi quello che vuoi dire e poi imparalo a memoria. Vincerai.

Pesci Ricorda che “Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Se credi di passare indenne alla situazione che hai creato ti sbagli di grosso. Ancora fai in tempo a recuperare e migliorare tutte le situazioni. Non credere di essere il più furbo di tutti perché “anche l’ultimo dei falliti in qualcosa è più bravo di te”.

A cura del Dott. Bruno Coletta

