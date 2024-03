Un cervello che vuole crescere per prima cosa non deve credere a tutto quello che gli si dice o che cosa dicono i mass-Media. Crescere, spesso è doloroso, ecco perché non vorremmo mai cambiare le cose. Ecco perché, nonostante tutto, stiamo immobili. Aspettiamo che i cambiamenti li facciano gli altri.

Ariete Se quasi tutte le persone sono dispiaciute di crescere tu fai parte di quei pochi che ne sono felici. Hai potuto, finalmente, lasciare quelle piccole frustrazioni scolastiche che ti sei portato dietro per quasi tutta la gioventù. Ora ci sei. Forte e sicuro. Ora, anche se ci sono grandi problemi, tu li affronti e li risolvi.

Toro Se uno ti incontra per la prima volta vede in te la persona quasi musona, chiuso e che da poche confidenze, ma appena ti conosce meglio si rende conto che sei una persona buona e generosa, felice di aiutare chi ne ha bisogno. Problemi con mezzi meccanici in arrivo. Cambia l’alimentazione e cammina più.

Gemelli Chi ti accusa di essere spesso troppo superficiale sbaglia di grosso. Tu sei tutto meno che superficiale. Hai la mente arguta e fine e non c’è alcuno che ti sia retoricamente superiore. Purtroppo grandi possibilità, ora che entra la Primavera, di vivere problemi sentimentali. “La tentazione fa l’uomo ladro”.

Cancro “Come è duro ‘l salir le scale altrui”. Stai vivendo una dualità di sentimenti, a dir poco, impressionante. Tu, che di natura sei giusto ed altruista ti ritrovi spesso a pagare delle colpe non tue. Questo perché “qualcuno” si approfitta di te, perché questo “qualcuno” è stato abituato male proprio da te.

Leone Per la maggior parte delle persone aver ragione sugli altri costa fatica ed impegno, a te basta veramente poco. Tu non hai bisogno di urlare per far sentire la tua voce. A te basta “guardare”, o solo a far sentire la tua presenza. Utilizza meglio queste armi, vivrai e farai vivere meglio. Occhio agli scrocconi.

Vergine Per andare d’accordo con te basta davvero poco: essere pulito, onesto, moralmente integerrimo, rispettoso dell’ambiente e delle persone, paziente, parlare poco e fare molto, unghia pulite e curate, avere un buon lavoro e ben remunerato … e un bel sorriso. Supereresti meglio questa crisi.

Bilancia Preparati perché probabilmente è in arrivo un periodo abbastanza duro per te dovuto ad un paio di situazioni che sei riuscito ad innescare. La prima è la tua sviscerata fiducia che hai nel prossimo. (Ti avevo avvisato). La seconda nell’ambiente lavorativo. Ci sono persone subdole. Allontanati da loro.

Scorpione Cadere su certi errori come i novellini non è da te. Nonostante la tua perspicacia e la tua l’intelligenza hai sottovalutato certe persone. Credevi di averle conquistate, ma quando ci sono di mezzo gli interessi tutti addrizziamo le antenne. Ti devi solo ricordare che prima di chiedere bisogna saper dare.

Sagittario Se vivi nel mondo degli affari devi ricordarti che dopo aver formulato la domanda conclusiva non devi più aggiungere nessuna parola. (Denoterebbe la tua insicurezza). “Il primo che parla perde”. Trattieniti, pensa a qualsiasi cosa ma non aggiungere neppure una parola. Ti ricorderai di me.

Capricorno Devi tenere gli occhi aperti nel tuo lavoro perché questo periodo non gioca totalmente a tuo favore. La formula che devi adottare è: “fidarsi è bene non fidarsi è meglio”. Ci sono delle persone che si augurano e aspettano una tua scivolata per rallegrarsene. Sii sereno, perché sei sempre il migliore.

Acquario Dopo varie settimane di offuscamento e di dubbi, finalmente si sta avvicinando il periodo aureo per te, quindi approfitta per mettere in cantiere tutte le cose che fin’ora non sei riuscito a realizzare. Non ascoltare nessuno e fai come dice la tua testa, perché, per quanto strano, è la tua, quella vincente.

Pesci Sei una persona talmente atipica che a dirti che sei una persona “normale” è quasi una offesa. Possiedi una intuizione quasi da chiaroveggente e delle caratteristiche da grande manager, ma ti accontenti di quello che raccogli nel tuo orticello. Eppure saresti il più grande fra tutti i venditori. Ciao.

A cura del Dott. Bruno Coletta

