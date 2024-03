La Fortuna è una Dea che gira velocissima intorno alla Terra. Avanti ha un bel ciuffo di capelli biondi e lunghi ma dietro è calva. Quando la vedi passare non puoi più afferrarla. Devi essere capace ad intuire quando sta per passare.

Ariete E’ iniziato un buonissimo periodo per te. Ma devi essere bravo a saperlo gestire perché il tuo potere è così assoluto che “quello che temi più di ogni cosa, ha una proterva tendenza a succedere realmente.” (T.Adorno). Sii positivo, fa’ quello che devi fare, goditi questi momenti, la vita e la famiglia.

Toro Alcune volte sei tacciato di pigrizia e di taccagneria, poveri sciocchi. Hai solamente la fortuna di essere tanto diverso dalla maggior parte della gente. Tu hai bontà, sicurezza, conoscenza delle debolezze e delle ipocrisie umane, generosità ma non stoltezza. E poi, lasciali pure chiacchierà’ … sono ignoranti.

Gemelli Sei la classica persona che non sai cosa significano “le mezze misure”. Per te è bianco o nero, buono o cattivo, fortunato o sfortunato, felice o triste. Di conseguenza nella vita vivi nello stesso modo: o sei un eroe o un fuggitivo. Nella vita bisogna anche essere capaci di accettare dei compromessi.

Cancro Tra le tue caratteristiche salienti si trova “il giusto equilibrio”. Hai sempre lottato per le giuste cause ed aiutato chi ne ha bisogno. Quando sai che una cosa è giusta la difendi strenuamente. Il tuo “tallone di Achille” è l’attrazione verso l’altro sesso. Ricorda che “chi di spada ferisce di spada …”.

Leone In questa ultima settimana ti senti invaso da una piacevole sensazione di assorbimento energetico. Questo ti sta succedendo perché il tuo fisico si sente inebriato dalle prime giornate primaverili. Approfitta di questo momento magico. Se parli e chiedi nel modo giusto puoi fare/ottenere tutto ciò che vuoi.

Vergine Hai appena superato una situazione alquanto “complessa” ma ancora ne vivi gli strascichi. Per poterne uscire completamente devi pazientare ancora otto/dodici settimane, ed allora potrai finalmente tirare un bel respiro di sollievo. Non angosciarti troppo perché tu cadrai sempre in piedi. Freghetene.

Bilancia La tua parola d’ordine di queste prime luminose giornate primaverili è: “ … Per l’amor del quieto vivere”. Saresti disposto anche a rinunciare al tuo bene personale pur di vivere tranquillamente con il tuo partner. E fai bene. Sei un essere meraviglioso ma ora hai bisogno, per non andare storto, di un tutore.

Scorpione Per prendere in mano completamente certe situazioni, hai bisogno di modificare la tua strategia. Parla meno, specialmente con certi “amici”, e fa di più. Ti stai fidando troppo di persone che non meritano la tua amicizia e il tuo affetto. Per il momento accontentati del poco. Il tanto arriverà un po’ dopo.

Sagittario Sei una persona davvero strana. Tu non vuoi infierire sugli avversari, tu aspetti che si scannino tra di loro, e alla fine (quasi cinicamente) dai la tua stoccata da maestro. A te non piace vincere per il gusto di essere il primo, a te piace far vedere la differenza che c’è tra te e gli altri. Ti spiano.

Capricorno Con te di tutto si può discutere ma non che tu non abbia autostima. E fai bene. Sei un grande lavoratore bravo e disciplinato, onesto e integerrimo. In qualsiasi attività ti metti riesci sempre a primeggiare come capacità e genialità. Il tuo problema è l’amore. Ce n’hai troppo o troppo poco.

Acquario C’è qualcuno che dice di te che sei un presuntuoso e troppo chiuso in te stesso, ma questo, non è assolutamente vero. Quello che ti infastidisce, non sono le chiacchiere o le critiche nei tuoi confronti, (te ne freghi) ma è il freddo. Non ti piace il freddo. Ecco perché ora le cose andranno molto meglio.

Pesci Hai passato un brutto inverno, o per lo meno non soddisfacente, ma ora con l’inizio di queste belle giornate più tiepide e luminose finalmente tutte le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Sia quelle lavorative che quelle sentimentali. Approfitta anche per toglierti, se li hai, i vizi del fumo e del bere.

