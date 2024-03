“La vita è questa, e per il momento non si può far niente per cambiarla. Se vogliamo viverla meglio, dipende solo dai nostri punti di vista. Cambiamo quelli, e la vita sarà molto più bella, più vivibile e gratificante”.

Ariete E’ un po’ di tempo che inizi la mattina lamentandoti e criticando tutto e tutti. Evidentemente c’è qualcosa che non va nella tua vita. Prova ad apportare qualche piccola modifica in te, sforzandoti di generare il primo pensiero e la prima parola che dici in chiave positiva. Vivrai e andrà tutto molto meglio. Ciao

Toro Se non sei soddisfatto di te stesso, se hai problemi nella vita affettiva e con gli amici, significa che devi apportare subito, dei cambiamenti alla tua vita. Ultimamente stai solo pensando al lavoro, al denaro, al denaro e al lavoro. Disintossicati e pensa più alla salute. Facendo così, arriveranno novità positive.

Gemelli E’ molto probabile che tu, in queste settimane, stia vivendo momenti di vita molto contrastanti. Dal benessere euforico alla depressione assoluta. Questo, perché non hai avuto sufficiente coraggio ad affrontare di petto le due situazioni che da troppo tempo ti tormentano. Le devi chiarire separatamente.

Cancro “Occhio non vede cuore non duole”, ma quando ti deciderai a vedere farai ancora in tempo a recuperare? Ci sono alcune cose importanti che hai da fare: recuperare una migliore forma fisica e migliorare l’alimentazione. Trova il tempo per camminare almeno 40m al giorno e via pane e pasta per un mese.

Leone La paura fa fare quello che nessuno al mondo potrebbe obbligarti. “Non tutti i mali vengono per nuocere”. Adesso devi pensare più a te stesso, al tuo fisico e al tuo orgoglio personale. Senza arrabbiarti e senza tante scenate, chiarisci in casa quali sono le priorità e non permettere a nessuno di criticarti.

Vergine Sei quasi arrivato al giro di boa. Ancora un piccolo sforzo e poi molte cose andranno meglio. Non pensare sempre prima agli altri e poi a te stesso, goditi questa vita un po’ più, come se “quell’altra” non ci fosse. Vogliati più bene e non ti fidare di chi ti fa troppi complimenti. In arrivo una bella sorpresa.

Bilancia “Tira e lascia, prendi e molla”. Non ti angosciare perché temi di non avere forte il carattere, perché ce l’hai. Di fronte a certe situazioni, tutti avrebbero fatto come hai fatto tu. Chiarisci con chi ti critica che ne dovrà mangiare pane e cipolla per arrivare a come pensi tu. Non forzare il destino.

Scorpione In fondo, sei fortunato. Perché nonostante ti sei impegnato al massimo per creare il caos, anche mentale, che stai vivendo intorno a te, riuscirai sempre a trovare la via di uscita per venirne fuori. Probabilmente, da buon stratega, lo avevi già programmato. Non vivere coi fantasmi del passato.

Sagittario Certo che sei davvero strano: passi sopra a situazioni megalitiche con serenità e superiorità e poi te la prendi come un Tyrannosaurus Rex, con chi, poveraccio, non c’entra niente. Per fortuna c’è quella parte di te, regale e magnanima che ti consente sempre di recuperare torti fatti. Controlla le porte.

Capricorno Non puoi pretendere che gli altri abbiano totale fiducia in te se tu sei il primo a non darla o a lesinarla. Hai delle caratteristiche uniche e a volte davvero impressionanti, sei perspicace e, in “certe particolari occasioni”, straordinariamente dolce e affettuoso. Prova ad esserlo sempre … e con tutti.

Acquario Stai prendendo il brutto vizio di lasciarti un po’ troppo condizionare dall’umore e dalle limitazioni degli altri. Tu sei tu, e non hai niente da spartire con quelli che passano la vita a “bla bla bla”, a chiacchierare a vuoto e a lamentarsi sempre. Riprendi il tuo cammino, anche solo, starai molto meglio.

Pesci Hai visto che tante volte la paura fa dei miracoli? Ti ci voleva proprio. Ora sei tornato con i piedi a terra e puoi, con un po’ di umiltà e volontà, anche ricominciare da capo. Ma smettila di lamentarti e piangerti addosso, perché sta diventando un’ abitudine. Sei in tempo e forte per fare tutto ciò che vuoi. Vai.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369