“La persona, vecchia o pessimista o stupido, non gioisce delle belle cose perché pensa che possano finire presto”.

Ariete L’unico problema che ti impedisce il gran salto di qualità è questa insofferenza che ti sovrasta. Il crescere, deve aiutarci a capire meglio gli altri, e, possibilmente, aiutarli con generosità, nel loro percorso. Ti stai chiudendo troppo in te stesso, e ciò limita il godimento delle belle cose che sono in arrivo.

Toro Ti si rimprovera della lentezza nel prendere decisioni e nell’operare, ma quando gli altri inciampano, sbagliano, tornano indietro e ricominciano, tu con la tua metodicità, continui sempre il tuo percorso con lo stesso passo e con la stessa calma. Falli correre, arriverai sempre per primo. Splendida conoscenza.

Gemelli A volte il tuo problema è proprio la tua intelligenza. Riesci sempre a venderti anche se sai che ciò che possiedi non è il prodotto giusto. Sai molto bene che la strada, anche quella sentimentale, non è quella giusta per te, nonostante ciò, continui imperterrito a percorrerla. Finché sei in tempo cambia.

Cancro Molte volte nella vita capitano delle cose davvero strane. Per esempio: leggere qualcosa che ti stravolge completamente l’esistenza. Quello che non si fa in venti anni si fa in sessanta secondi. La cosa importante è vivere con il rispetto di se stessi, con la nostra dignità e il nostro amor proprio.

Leone Ciao! Nell’ipotesi che vivessi dei problemi con il tuo partner, avrei un consiglio da darti: Rinnovati, rompi la ripetitività del tuo comportamento, ricorda com’eri qualche tempo fa e non parlo solo fisicamente. Ti sei troppo ammosciato. Torna con la forza e la grinta di prima. Succederanno “miracoli”.

Vergine Se sei in attesa di buone notizie, bene, non arriveranno. Per attirarle a te devi prima modificare l’atteggiamento. La Divina Provvidenza lasciala ai preti. Opera da subito cambiando l’alimentazione, cammina almeno mezz’ora al giorno, rispettati di più fisicamente. Solo allora attirerai tutte le cose positive.

Bilancia Potresti stare come un Dio, ma finché continui ad elucubrare su episodi del passato, che ti stanno rodendo l’anima, otterrai insuccessi creando inimicizie. Questo è un vero peccato, perché solo quando emani la tua spontanea luce e positività, attrai a te benessere, pace e grandi soddisfazioni.

Scorpione Due cose: Smettila di fare come certi preti che predicano bene e razzolano male; Smettila di dire cavolate, ingigantendo esageratamente i tuoi meriti e disprezzando sempre quello che fanno gli altri. Stai corrompendo la tua anima e la tua meravigliosa natura. Torna coi piedi in terra e sii più umile.

Sagittario Quando stai male ti lamenti che stai male, quando stai bene ti lamenti perché vorresti stare meglio. Ti lamenti sempre. Non ti accorgi che più vai avanti e più rimani solo? Dove hai lasciato quella persona radiosa e positiva con tanta voglia di scambiare idee e opinioni con gli altri. Cerca la tua serenità.

Capricorno Per vivere meglio devi apportare delle modifiche radicali alla tua vita: Vivi, senza criticare sempre gli altri; non lamentarti sempre di tutto e di tutti; accetta gli altri anche con i loro difetti; non pensare sempre e solo a te stesso; non considerarti il più perfetto del mondo. Cambiando … starai meglio.

Acquario Stai commettendo l’imperdonabile errore di andare sempre a vedere il lato negativo di tutte le cose, e questo non è da te. Sei sempre stato attento a non inquinarti mentalmente dalla sozzura del mondo ed ora ti lasci coinvolgere e condizionare da quello che dicono gli “altri”. Ritorna in te stesso.

Pesci Ti sei sempre contraddistinto dagli altri per i tuoi nobili ideali e il senso di giustizia, e adesso, solo per un mero interesse economico, stai inquinando la tua anima. E’ proprio vero che si sta bene finché lo vogliono gli altri. ancora sei in tempo per recuperare la tua dignità. Fallo, anche a costo di rimetterci soldi.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

