“Vuoi vivere meglio la tua vita sentimentale? Fa’, come ti dice il partner senza discussioni. Se è giusto dille: brava! Se è sbagliato … fallo ugualmente, e zitto”.

Ariete Goditi al massimo queste giornate perché saranno importantissime per tutto il resto dell’anno. Non essere, con il tuo partner, troppo fiscalista e troppo esigente e ancora più importante, non essere sempre criticone. Tu sei arrivato dove sei, anche per i tantissimi sbagli fatti. Dimostra comprensione e pazienza.

Toro C’è il tempo per essere modesti ed umili e il tempo per chiarire e lottare. Questo è il tempo di mettere i puntini sulle “i”. Non puoi sempre, “per amor del quieto vivere”, abbozzare ed ingoiare bocconi amari, per evitare discussioni. Quando ci vuole, bisogna saper sbattere forte i pugni sul tavolo. Tanti auguri.

Gemelli Madonnina mia che periodo strano che stai vivendo. Che tu vivi bene o male, dipendentemente dal tuo umore del momento, si sa molto bene. Ma, ultimamente, lo stai cambiando troppo velocemente e troppo spesso. Trova il tuo equilibrio dando agli altri con più morigerazione. Tutto o niente è sbagliato.

Cancro Bentrovato al nostro appuntamento. Questo, è il periodo dell’anno che fa la differenza per te. Lo devi affrontare con il giusto coraggio e la giusta concentrazione, cercando di correggere le tue tendenze al pessimismo e migliorando lo stato fisico. Entro pochi giorni capirai quello che vuoi realmente.

Leone Hai delle bellissime caratteristiche fisiche e morali, ma se non riesci ad ottenere dal tuo partner i risultati che desideri, cioè amore e rispetto, molte volte dipende dal tuo modo di porti. Sei troppo pieno di te stesso e credi che solo quello che dici tu è giusto. Ci vuole più comprensione, umiltà e generosità.

Vergine Se smetterai di piangerti addosso lamentandoti di tutto e di tutti, sarà per te, un periodo fondamentale per il tuo futuro. Passerai, finalmente, delle giornate serene e costruttive lavorativamente. Avrai buone idee che ti permetteranno di fare il salto di qualità. Non ti fidare e conta solo su te stesso.

Bilancia Purtroppo stai vivendo la tua vita troppo condizionato dal cuore e da quello che senti nei confronti degli altri. Raggiungerai il tuo equilibrio, e vivrai sereno e concentrato, solo quando ti liberi da tutti questi retaggi che ti annebbiano la strada. In amore bisogna essere felici della felicità degli altri. 

Scorpione Quando stai bene si capisce benissimo perché vai alla ricerca solo di ciò che può crearti dei problemi. Eppure sei una persona intelligente e arguta, ma per te, il superamento dei problemi è come una droga, che ti eccita la mente, ma contemporaneamente te l’annebbia. Vuoi misurare la tua forza.

Sagittario Se solo riuscissi ad essere più sereno e meno sospettoso degli altri, potresti vivere una vita meravigliosa. Ma tu, purtroppo, fai parte di quella categoria umana che se vive bene, ha bisogno di crearsi dei problemi. Contento tu, contenti tutti. Non lasciare cose importanti in macchina. A presto.

Capricorno Prova a guardarti come sei aggrottato la mattina quando ti specchi. Sembra che invece di andare a guadagnare la tua pagnotta, vai alla guerra. E poi, ti lamenti di come si comportano gli altri nei tuoi confronti, sempre ostili o falsamente contenti di vederti. Se non cambi non cambieranno.

Acquario Per essere meglio accettato, voluto bene e rispettato dagli altri, devi prima tu accettarli, volergli bene e rispettarli, con tutti i loro pregi e difetti. Non si deve mai chiedere niente se prima non si da. Così facendo, vedrai, le cose ti andranno meglio e sarai soddisfatto del tuo primo passo fatto.

Pesci Una parte di te viene accettata dagli altri sempre con piacere e simpatia, ma quando raggiungi il tuo scopo, cioè quello di attirare l’attenzione, scatta qualcosa in te che fa cambiare il tuo atteggiamento. Concomitante a ciò, cambia l’umore e l’atteggiamento che hanno gli altri verso di te. Controllati più.

