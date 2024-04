Nella maggior parte dei casi soffriamo tantissimo quando siamo lasciati dal nostro partner non perché perdiamo la persona amata, ma perché viene preferita un’altra persona a noi.

Ariete “Chi è causa del proprio mal pianga se stesso”. Non puoi e non devi sempre lamentarti degli altri se tu sei il primo che non opera per migliorare la situazione. E’ troppo facile attribuire agli altri tutti gli errori o approssimazioni se non siamo noi i primi a dare il buon esempio. Coincidenze positive al lavoro.

Toro Se hai la giusta concentrazione dovresti vivere proprio in queste giornate delle bellissime esperienze e delle gradevolissime coincidenze. Mettiti a nuovo, fatti bello e investi nell’abbigliamento, perché hai grandi possibilità di stravolgere la tua vita. Affronta ogni cosa con il massimo entusiasmo. Vincerai.

Gemelli Stai tirando avanti alla meno peggio. Non è completamente per colpa tua, ma un po’ sì. Ti stai accontentando di questa situazione perché stai mettendo in dubbio le tue infinite capacità e la tua buona Stella. Devi affrontare sia il lavoro che la vita sentimentale con meno dubbi e più coraggio.

Cancro “Santo sì, ma non Santissimo”, si dice dalla mie parti. Stai vivendo il miglior momento della tua vita e non dimostri riconoscenza alla tua buona sorte. Se invece vivi con delle frustrazioni o insoddisfazioni, è il momento giusto per fare “chiarezza”. Non puoi non godere di te stesso per colpa di altri.

Leone E’ in arrivo il periodo che, se sei attento e preparato, ti consentirà di fare finalmente il salto di qualità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità perché raramente potrebbe riaffacciarsi. Sfodera il tuo coraggio e la tua forza, e non ascoltare amici o parenti che possono sconsigliarti le scelte giuste. Ciao.

Vergine Se sei stato oculato e parco nelle settimane precedenti supererai con fatica, ma ce la farai, questi prossimi avvenimenti che sono in arrivo. Se non sei stato più che attento all’economia, dovrai penare non poco per normalizzare la situazione. In ogni caso, sarà stata una prova che ti rafforzerà.

Bilancia Devi sempre tenere a mente ciò che il più grande “venditore” di tutti i tempi diceva: “Non date le perle ai porci”. Stai facendo ancora l’errore di trattare certi argomenti nel luogo e con le persone sbagliate. Se non impari presto corri il rischio di grandi delusioni e amarezze. Impara anche a star zitto.

Scorpione Se hai lavorato bene, con meticolosità e puntualità, avrai presto delle belle soddisfazioni, anche, professionali. Se hai fatto, come qualche volta fai, delle promesse e non le hai mantenute, ti ritroverai che hai perso e hai fatto perdere del tempo prezioso. Stai vivendo il più bel periodo della tua vita.

Sagittario Il tuo cervello ha bisogno di ossigenarsi, ma tu, stai lesinando anche con lui. Il “Non si vive di solo pane” in questo periodo ti sta proprio a pennello. E’ un vero peccato che non dedichi un po’ del tuo tempo a te stesso e a chi ti vive vicino. Sarebbe un vero toccasana senza alcuna controindicazione.

Capricorno Se Dio, o chi per lui, facesse parte di un segno zodiacale, sicuramente sarebbe uno del tuo segno, con tutti gli aggettivi del caso. Purtroppo, tu, non sei “Lui”, quindi devi imparare ad accontentarti di quello fai e ciò che hai, e per vivere meglio, devi godertelo con piacere e soddisfazione.

Acquario Hai tutte le caratteristiche per star bene e per vivere con grandi soddisfazioni, ma ce la stai mettendo tutta per non far avverare tutto questo. Se dici una cosa e poi ne fai un’altra vuol dire che c’è qualcosa che non va. Tu puoi fare tutto solo se sei coerente. Avrai soddisfazione se ricominci da capo.

Pesci Non credere che sia troppo tardi per ricominciare da capo. Farlo, è la cosa più difficile di tutto, ma tu, sei uno dei pochi che, se lo decidesse, avrebbe la possibilità di stravolgere l’attuale situazione e risorgere alla “grande”; e non solo economicamente. Gli altri, tornerebbero a stimarti e quindi … a chiederti.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

