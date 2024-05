C’è un proverbio Siciliano che mi mette sempre in crisi, dice così: “Diu a cu’ voli beni, manna cruci e peni”. (Dio a chi vuole bene, manda dolori e pene). No comment.

Ariete Purtroppo, solo vivendo certe esperienze si possono capire i veri valori della Vita, e tu, in questo periodo, stai crescendo molto velocemente. Hai maggiore consapevolezza e intelligenza per capire le proprie responsabilità ma anche la saggezza di passare delle belle serate spensierate. Vivi tranquillo, perché tu sei tra quelli che saprà trarne da tutto sempre i migliori benefici.

Toro Mai nella vita hai messo in dubbio la Forza e la Sicurezza in te stesso. Questo periodo ti ha fatto piegare le ginocchia e a volte la dignità, ma niente al Mondo può riuscire a spezzarti. Se ti spezzerai sarà solo quando lo decidi tu. Continua a trarne insegnamenti da questo periodo di crisi, ti sarà utile per il resto della Vita.

Gemelli Sei più Forte di quello che immagini, e questa tua forza ti aiuterà a far fronte in maniera positiva ad ogni situazione, anche se fossero eventi traumatici. Entro poche settimane potresti avere una svolta radicale e costruttiva nell’ambito lavorativo e, molto probabilmente, in quello sentimentale.

Cancro Solo se il rapporto con il tuo partner poggia su solide basi affettive e rispetto reciproco, potrai uscire indenne da questa crisi che stai vivendo. Se così non fosse, preparati a numerose battaglie che dovrai affrontare per essere vittorioso e con meno ferite possibili. Hai tutti i numeri per farcela, ma non devi lesinare le tue forze.

Leone Questa profonda insoddisfazione che vivi sta minando le tue Energie e le tue determinazioni, se non ritrovi subito il tuo equilibrio e la Fiducia in te stesso, corri il rischio di fare errori imperdonabili. Non puoi fare come qualcuno che “predica bene ma razzola male”. Il Coraggio e la Determinazione devono essere tua armi e devono essere continuamente lubrificate.

Vergine Indubitabilmente hai tutte le caratteristiche per superare, in modo davvero esemplare, questo momento di crisi. Il tuo unico nemico è avere “i chiodi fissi, i pensieri fissi nella testa”, perché queste paure, queste ansie continue, possono condizionare la tua determinazione e il tuo naturale buonsenso. Caccia via questi chiodi con tutta la tua Forza.

Bilancia Periodo davvero strano per il segno della Bilancia. Cambi umore troppo repentinamente e questo danneggia i programmi per la realizzazione dei tuoi progetti futuri. Devi anche tranquillizzarti sentimentalmente, ma per riuscirci non devi essere succube e schiavo del tuo Passato. Affronta i problemi uno alla volta e avrai ottimi riscontri anche nell’immediato Futuro.

Scorpione Non sono certo le porte chiuse a farti desistere dai tuoi progetti. Fai benissimo a perseverare, anche perché non c’è nessuno che può esserti d’aiuto in questo momento, se non te stesso. Del resto, hai sempre fatto tutto da solo ed ora non devi far altro che continuare così fino al raggiungimento del tuo meritato successo.

Sagittario Puoi ottenere migliori risultati, anche in questo periodo, solo organizzandoti meglio e rispettando più gli altri. Per ammazzare una zanzara non c’è bisogno di un bazooka. Devi perfezionare la mira e fare, come facevi nel passato, solo una cosa alla volta. Passa qualche bella serata con gli amici perché hai davvero bisogno di ricaricarti e di spensieratezza.

Capricorno Approfitta di questo periodo per far riposare il cervello perché ultimamente lo hai messo a dura prova, e approfitta di queste belle giornate per camminare all’aperto e fare un bel pieno di energia. Ti sarà utilissima in questo prossimo futuro. Se hai da migliorare il lavoro o una professione nuova, inizia senza dubbi o incertezze perché questo è un momento d’oro per te.

Acquario Chiarisci immediatamente una questione in sospeso con un collega di lavoro o un amico, perché in queste prossime giornate tornerà particolarmente utile averlo come alleato. Stai mettendo sul fuoco troppe pentole, c’è bisogno di una cernita. Attento nell’ambito sentimentale perché c’è il rischio che qualcuno non faccia gli affari suoi.

Pesci Stare vicino a te quando stai bene è una cosa di infinita piacevolezza, ma appena hai la luna storta e cambi umore diventi non solo intrattabile ma anche scorbutico e indelicato. In amore va tutto bene perché sei astuto e furbo come una volpe, ma esiste una legge che conviene sempre rispettare, è “la legge del taglione”. (Occhio per occhio).

