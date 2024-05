“Più si mangia meno si apprezzano i piccoli bocconi e i piccoli sapori, meno si mangia e più si apprezza tutto”.

Ariete Certo non si può dire che stai vivendo il classico periodo “tranquillo”, e questo per la situazione altalenante continua delle tue idee riguardo la Vita. Vai da elucubrazioni Illuminate a momenti di depressione e viceversa. In ogni caso, caro Ariete, tu, grazie alla tua “Buona Stella”, ne uscirai sempre a testa alta. Possibilità di modifiche o miglioramenti professionali.

Toro Durissimo periodo per te Toro, mai in vita tua avresti pensato di vivere questa esperienza. A volte soffri tantissimo per la limitazione di ciò che ami di più, la Libertà, ma a volte, il tuo cervello mistico ti infonde una calma e una pacatezza quasi paradisiaca. Ne trarrai, da questa situazione, benefici profondissimi, che ti accompagneranno per tutto il resto della Vita.

GemelliIl tuo potere di adattamento, mai come in questo periodo, ti sarà particolarmente utile. Niente al Mondo può ostruire o confinare la tua eruttiva immaginazione. Sei come un Felino in calma attesa del passaggio della sua preda, non sei nervoso ne impaziente, sei solo in attesa che gli avvenimenti si concatenino in tuo favore. Questa volta vincerai.

CancroLa calma e la tua intima quiete, anche questa volta, saranno preziosissimi alleati. Intorno, regna la Paura e l’Incertezza generale per il Futuro, ma tu, sicuro della tua Forza prosegui imperterrito il cammino. Solo una cosa può ostacolare la Vittoria finale, “l’insicurezza sentimentale”. Tu, per vivere totalmente soddisfatto, hai solo bisogno di essere amato e Rispettato.

LeoneTutte le persone sanno fare un passo indietro di fronte ad un proprio errore, tu no, tu non lo farai mai. Possono criticarti, possono confutare tue decisioni, ma niente può farti ammettere un tuo errore, e questo per un solo motivo: “Tu errori non ne fai, anche davanti all’evidenza, non ne fai mai”. Tu hai solo un nemico che devi combattere, la paura di ammalarti.

VergineLa Solitudine e la Segregazione, terrorizzano la quasi totalità delle persone, ma non certo te. Hai un tale e profondo rispetto per te stesso che attraversi, quasi indolore, qualsiasi stravolgimento che la Vita ti pone davanti. Hai il dono di percepire le cose e la Forza e la Costanza di superare tutte le avversità, e supererai, da vincitore, anche questo periodo.

BilanciaA te, caro Bilancia, basta poco per vivere totalmente soddisfatto della Vita. Un lavoro appagante, un bello stipendio, una bella casa, la massima Libertà, ma prima di tutto un partner che ti ami incondizionatamente, che sia sempre sorridente, premuroso, dedito a te, bello, profumato, generoso, e, la cosa più importante: ”Fedelissimo”. E di tutti i problemi del Mondo, te ne freghi altamente.

ScorpionePer la maggior parte delle persone appartenenti a questo Segno il periodo attuale è tra i peggiori della Vita, è anche probabile che abbiano vissuto ultimamente una dolorosa perdita o problemi di salute. Ma gli “Scorpione” sono Forti, superano ostacoli che per altri sono insormontabili. Caro Scorpione per superare un problema dei prossimi giorni, dovrai contare su un amico.

Sagittario Solo la grande forza, fiducia in se stessi, la fede nel futuro e la loro grande generosità, consentirà ai “Sagittario”, di superare brillantemente prove che il Destino ha in serbo per loro in questo prossimo periodo. I Sagittario hanno anche un assoluto bisogno di condividere momenti di relax e belle chiacchierate con amici, carburante indispensabile per la loro Vita.

Capricorno La Natura Diplomatica dei “Capricorno”, è stata messa a dura prova e solo grazie alla loro infinita pazienza e perseveranza riusciranno a superare indenni questo periodo. La sua ambizione di raggiungere vette Sociali è stata solamente rimandata, perché presto, per molti di loro la sua sete di potere e di successo, sarà saziata.

Acquario La parola d’ordine per questo Segno è: Libertà, e i suoi profondi valori sono gli ideali Umanitari e la Fratellanza tra le genti. Nessun segno ha sofferto come gli “Acquario”, questi ultimi periodi, ma potrà considerarsi Fortunato se il suo partner è in grado di capire il suo reale disagio, e se così fosse, questo salverà tante delle loro unioni.

Pesci La sensibilità e l’emotività dei “Pesci”, in questo periodo gioca a loro sfavore. Si sentono confusi e a volta terrorizzati dalle informazioni che ricevono giornalmente dai Media, e questo, come mai prima, impedisce loro la visione chiara e precisa della rotta da seguire. Questa incertezza, se non controllata, può ripercuotersi negativamente nei rapporti familiari.

