“Prima di chiedere qualcosa alla Vita, dimostriamo a noi e a Lei Riconoscenza e Gratitudine per quello che abbiamo. In ogni caso, diamole qualcosa in cambio”.

Ariete Solo chi ti conosce profondamente o da molti anni, può capire quello che stai vivendo in queste ultime settimane. Riesci a contenere il tuo nervosismo, le tue ansie, … e per l’amor del quieto vivere, stai reprimendo anche la tua vera Natura. Da una parte fai bene, ma occhio a non esplodere con una discussione pericolosa. Abbassa la pressione con delle belle camminate giornaliere al Sole.

Toro Il brutto periodo che stai vivendo è incrementato dalla Solitudine nella quale ti stai chiudendo. Non tutte le persone crescono contemporaneamente sotto lo stesso Tetto, ognuno ha i suoi tempi. Sei sempre riuscito ad andare avanti bene, per le tue peculiarità: comprensione e adattamento, e devi andare avanti sempre in questo modo. A giorni vivrai un’esperienza molto istruttiva.

Gemelli Per nessun altro Segno Zodiacale questo periodo si dimostrerà utile, come per te. Stai raggiungendo un equilibrio mai avuto prima, vedi le cose con maggiore chiarezza e mai, come ora, hai contenuto il tuo egoismo. Quest’esperienza ti tornerà utile per tutta la Vita, e riuscirai a sconfiggere tutti gli scheletri che hai nell’armadio. Hai solo bisogno di un po’ di soddisfazione.

Cancro Ciao amici del Cancro, ci sono grandi possibilità che nei prossimi giorni avrete una “sorpresa” che vi lascerà davvero sconcertati. Per farvi trovare pronti è necessario sanificare il vostro stato d’animo che in questo momento è eccessivamente negativo con belle e salutari passeggiate all’aria aperta.

Leone Devi stringere i denti ancora qualche settimana, perché con l’arrivo della bella Stagione e i primi caldi ci sono in serbo per te numerose novità. Preparati, anche fisicamente, rafforzando e ossigenando il corpo con esercizi di aerobica e con belle passeggiate al sole. Ti aiuteranno a tornare in forma ed essere più luminoso e pronto per la grande prova.

Vergine “Prevenire è meglio di Curare”, caro il mio “Vergine”. E’ da troppo tempo che non ti adoperi per fare dei controlli, non tanto al tuo fisico, che è di natura “Perfetto”, quanto per prodotti meccanici, tipo: frigorifero, lavatrice, automobile, etc. Per il resto va tutto bene, l’unico problema potrebbe essere un eccessivo nervosismo causato da stress.

Bilancia In queste prossime giornate devi essere particolarmente prudente e cauto. Non accettare provocazioni, sii sempre sobrio e lucido nelle decisioni e nelle azioni, evita al massimo frequentazioni dannose o pericolose. Solo un periodo di tranquillità totale può evitarti spiacevoli conseguenze. Una persona come te, non può comportarsi superficialmente. Attenzione agli amori clandestini.

Scorpione Possibili problemi meccanici in arrivo anche per gli “Scorpione”. E’ il momento di fare una bella verifica preventiva. Per il resto, grazie alla tua sensibilità, intelligenza, equilibrio e astuzia vivrai questo prossimo periodo superando brillantemente ostacoli e problemi lavorativi, guadagnando parecchie soddisfazioni professionali, e, perché no? Anche economiche.

Sagittario Avresti potuto superare alcuni tuoi problemi in modo più brillante se li avessi condivisi con la tua famiglia. “Non è sufficiente procurare il Pane se il companatico è amaro”. Sei troppo intelligente per non capirle da solo certe cose. Non essere presuntuoso, ancora fai in tempo a recuperare, vivrai meglio.

Capricorno Tempi duri per i “Capricorno”. Nonostante ti distingui per la determinazione con la quale insegui i tuoi obiettivi, e fai di tutto per raggiungere il traguardo che ti sei prefissato, in questo periodo trovi davvero muri insormontabili. Devi avere solamente un altro po’ di pazienza, perché tutti questi problemi che hai, presto inizierai a smantellarli. Uno per uno, uno alla volta.

Acquario Anche per gli “Acquario”, anticonformisti per antonomasia, questi tempi sono davvero duri. Purtroppo una delle loro caratteristiche è quella di andare controcorrente, ma in certi casi conviene fare quello che fanno gli altri: Aspettare. Il vostro Spirito soffrirà un altro po’, ma, state pure tranquilli, alla fine riuscirete a vincere anche questa volta.

Pesci L’Arte che ti scorre nelle vene e la tua creatività presto potranno esplodere in tutte le loro forme. Sei riuscito ad adeguarti come nessun altro segno a questo periodo e sono la lungimiranza e l’intuizione, che ti hanno sempre affiancato, che ti consentiranno di superare anche questi momenti e problemi che hai.

