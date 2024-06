“La differenza tra la persona felice e quella infelice è l’Amore con la quale fa tutte le cose”.

Ariete La differenza fra te di oggi e quello che eri solo pochissimi anni fa è abissale. Il tuo modo di vivere e di concepire la Vita si è completamente trasformato, è come se tu fossi un’altra persona. E questo stravolgimento ti ha trasformato un un Essere migliore, più lucido, più sensibile, più connesso con il Mondo Reale, e di conseguenza, meno egoista. Devi, però, migliorare il rapporto con il partner.

Toro Questo tuo ultimo periodo ha tirato fuori alcuni punti deboli che neppure pensavi di avere, e che addirittura hanno minato la tua proverbiale sicurezza. Ti sei lasciato troppo condizionare da tutte queste informazioni e questi dati o falsi dati, senza utilizzare il tuo eccezionale equilibrio e spirito critico. Pensa più al Presente e non temere per il futuro, ma occhio alle malelingue.

Gemelli Stai vivendo questo ultimo periodo in preda ai tuoi “Secolari” dubbi, e tutte le sicurezze fin’ora raggiunte, cominciano a vacillare. Bene, perché i dubbi, le insicurezze, le paure, … fanno parte di te, e tu, a differenza degli altri, li ammetti, ed è questa la tua principale peculiarità. Tornerai a combattere, ma fallo con chi stima la tua Sincerità, Forza e Genialità. Tu, alla fine, vincerai sempre.

Cancro Se credi di aver finito tutte le cartucce nel tuo fodero, vuol dire che hai finito la tua Vita da Guerriero, e ti devi rassegnare a sopravvivere alla menopeggio. Ma se il tuo cuore ancora batte e c’è rimasto un briciolo di coraggio, è il momento per prendere la fatidica decisione. O con te o contro di te. E’ meglio vivere da eremita in cima ad una montagna che in mezzo a gente che non ti rispetta più.

Leone Un caro saluto a tutti i “Leone”. Certo che questo ultimi periodi hanno messo a dura prova non solo il tuo fisico, che è tornato o che ritornerà prestissimo in splendida forma, ma, e soprattutto, la parte che ti ha sempre contraddistinto da tutti gli altri: “Il Cuore”. Perché se non senti il cuore battere con entusiasmo nei confronti della Vita, è come se vivessi chiuso in una gabbia.

Vergine “Piove sempre sul bagnato”, cari i miei “Vergine”, e mai proverbio è stato più azzeccato per rappresentare quello che sei stato costretto a vivere in questi ultimi mesi. Avrai ancora dei problemi con i figli o con congiunti, ma con il proseguo della Stagione Estiva, molti dei problemi riuscirai, come sempre, a superarli brillantemente. Sperare sì, ma prima darsi sempre da fare.

Bilancia La tua Natura, quella di persona buona e generosa, ultimamente ti ha messo a dura prova, e molte volte hai pensato di ritirarti dalla battaglia, ma hai fatto benissimo a non farlo, perché è in arrivo per te un ottimo periodo di grandi soddisfazioni, anche lavorative, che ti consentiranno di continuare questa lotta con maggior lucidità ed equilibrio. Ogni successo che vivrai te lo sarai meritato.

Scorpione Un cordiale saluto a tutti gli “Scorpione”. Sei stato molto bravo, fin’ora, ad affrontare questo periodo, senza far perdere le speranze a chi ti vive vicino, purtroppo non ricevi lo stesso trattamento, questa delicatezza non è da tutti. Ma tu non ne hai bisogno, la carica per andare avanti in te è inesauribile. Per questo ti faccio i miei sentiti complimenti. Non pensare al futuro, goditi l’adesso.

Sagittario Per pochi Segni questo periodo è stato fruttuoso come per te. Hai lubrificato ottimamente il tuo cervello con tante informazioni che non avresti potuto avere se non grazie a queste ultime esperienze. Ma presto tutto passerà e tu sarai molto più ricco e molto più produttivo grazie proprio a questo rifornimento di nuova Cultura. Devi però migliorare la tua diplomazia con gli altri.

Capricorno Hai tutte le caratteristiche sia fisiche che psichiche per vivere un’esistenza meravigliosa, … ma non potrai mai essere felice se non ti colleghi con te stesso e con la tua parte spirituale. Ovviamente non parlo del bisogno di una “Entità Superiore” o di una religione. Devi far pace con te stesso e, se non puoi dimenticare, perlomeno, perdonare, tutti quelli che ti hanno modellato così.

Acquario Hai l’intelligenza, l’intuizione e la meravigliosa perspicacia, che ti consentono di superare tutte le crisi del Mondo. Ma l’errore che stai commettendo è farti battere da questa pigrizia mentale che da troppo tempo ti sta dominando. Sei l’Essere Umano più meraviglioso che la Natura avrebbe potuto creare, ma se non compi il salto decisivo, ti freghi con le proprie mani.

Pesci Questo è il tuo periodo d’Oro, ti muovi con eleganza e sicurezza e l’impressione che dai di te stesso supera le tue più ottimistiche previsioni. Hai da poco superato una durissima prova e solo tu puoi, con la tua intelligenza ed intuizione, recuperare al più presto il tempo perso. Prima di tornare sul campo di battaglia, devi migliorare e potenziare il fisico. Fallo e vedrai cosa succede.

