“Se ultimamente discuti troppo spesso con il tuo partner, prova per due giorni ad assecondarlo su tutto, … senza critiche od opposizioni. Se le cose miglioreranno, … potrai decidere se continuare o meno”.

Ariete E’ da parecchio tempo che stavo aspettando il momento per dirti certe cose. Molto probabilmente è nel tuo D.N.A. avere la caratteristica di saper stimolare e far aprire gli occhi alle persone dormienti, ora devi solo adoperare il metodo giusto, la chiave giusta, per aiutare quelle che ti interessano. Se hai vissuto questi ultimi mesi sentendoti frustrato è perché devi compiere la tua missione.

Toro Per vivere la tua vita in modo soddisfacente hai bisogno di mettere d’accordo la tua parte Fisica con quella Spirituale, e per Spirituale intendo far pace con il tuo Io interiore, accettandoti per come sei e non per come ti vogliono vedere gli altri. Le persone che ti vivono vicino raramente percepiscono la tua vera Energia perché questa, non si vede, ma stanne certo, la sentono molto bene.

Gemelli Nessuno come te ha bisogno di dimostrare agli altri quello che realmente vale. Ti nutri solo della “Speranza” di avere l’opportunità di dimostrarlo, ma sei troppo intelligente per non sapere che questa “Virtù teologale”, non ha ragione di esistere se non supportata da Volontà e Determinazione. Volontà e Determinazione non sono caparbietà ma l’Energia che riusciamo a trasmettere.

Cancro Tutto puoi essere in grado di sopportare, ma la tua “Bestia Nera” è la paura della Solitudine. Puoi accettarla, puoi conviverci, ma finché non la dominerai sarai sempre schiavo di te stesso. L’amore per la vita, per la natura, per le piccole cose, possono essere tuoi grandi alleati, ma se vuoi arrivare a tagliare il traguardo finale da vincente, devi prima riuscire a dominarla “la Bestia Nera”.

Leone Questo ultimo periodo, non è per nessuno doloroso come per te; ma lo puoi contrastare se dedichi una parte del tuo tempo, non solo a leccarti le ferite, ma a studiare, a programmare un piano per cercare una via di uscita. Anche il non riuscirci sarebbe per te una grande Vittoria, perché, se non altro, dimostreresti a te stesso di avere ancora il coraggio di combattere.

Vergine E’ da troppo tempo che chiedi tanto a te stesso e al tuo fisico, ma se non ti dai il giusto riposo per riacquistare Energia, corri il rischio di aggravare la situazione. Devi fermarti e devi fare Pace con il Mondo e dedicare un po’ di tempo a te stesso e alla tua Salute, anche perché, come dicevano i Vecchi: Nessuno augura la Morte al debitore. Ossigena e riposa il cervello più che puoi.

Bilancia Sei un Essere davvero in gamba, sei buono, generoso, altruista, se non fosse per questa irrequietezza sentimentale staresti come un Dio. In Amore, purtroppo, non vige la legge del “Chiodo scaccia chiodo”. Impegnati, se hai la fortuna di averlo, nel Lavoro, ma stai pure tranquillo, perché questo periodo passerà e tornerai ad essere Felice, ma con molta più esperienza sulle spalle.

Scorpione Un caro saluto a tutti gli “Scorpione”. La tua filosofia di Vita, quella del: “Tutto passa e tutto se ne va”, anche questa volta ti sta dando ragione, e stai superando brillantemente questo periodo come nessun altro. Ora, però, è il momento di rimettere a posto il fisico che da troppo tempo, per pigrizia, hai trascurato. Intanto, per iniziare fa’ delle belle passeggiate al Sole per attivare la vitamina D.

Sagittario Sei talmente condizionato dalle tue elucubrazioni mentali che stai perdendo il piacere del periodo più bello e luminoso dell’anno, e questo, per uno come te, è imperdonabile. Sei sempre nervoso, irascibile, scontroso con i tuoi cari, stai scaricando su di loro le insoddisfazioni di te stesso, stai dimenticando di essere un facente parte di questo meraviglioso Pianeta, ma sei in tempo a recuperare.

Capricorno Sarà forse colpa dello stress ma da quanto tempo non ti rivolgi con dolcezza e con il tuo meraviglioso sorriso ai tuoi cari? Loro ne hanno davvero bisogno, si nutrono delle tue manifestazioni affettive e proprio in questo periodo, anche per loro durissimo, gliele privi. Tutta la tua intelligenza e i tuoi modi garbati sono caratteristiche inutili se non messe al servizio della propria Famiglia.

Acquario Le tue intuizioni unite alle tue percezioni si stanno potenziando al massimo, e se per la maggior parte delle persone questo ultimo periodo è stato frustrante, per te è stato tutt’altra cosa. Hai potuto ritrovare te stesso, hai riacceso il cervello, ampliando le conoscenze e gli interessi e ora, le tue speranze deluse del passato, saranno grandi amiche per migliorarti la vita.

Pesci Questo è uno dei periodi dell’anno che ti inebriano il cervello. Ti piace questa luce, questo caldo Sole estivo che finalmente è arrivato. Ti senti bene e in ottima forma e i momenti tristi e tutte le ansie che ti hanno accompagnato per tanto tempo, finalmente si stanno allontanando. Approfitta di questo tuo ottimo periodo, per riconciliarti con il Mondo e per dimostrare Riconoscenza alla Vita.

