Per vivere in ottima salute dobbiamo imparare a digiunare un giorno alla settimana. Facendolo, vivremmo un Miracolo e senza effetti collaterali. Ma noi Italiani non crediamo più ai Miracoli.

ARIETE Stiamo vivendo le giornate più luminose dell’anno e anche il tuo atteggiamento è notevolmente migliorato. Sei più calmo, più pacato, le persone che ti vivono vicino lo hanno notato e a te questo fa davvero piacere. Questi ultimi mesi ti sono serviti per rappacificarti con parte del tuo passato, ed ora è il momento del salto di qualità: “Ora fa’ pace anche con la tua anima”.

TORO Sono poche le cose che possono stupirti e ancora meno quelle che potrebbero farti cambiare le abitudini alimentari, ma una cosa c’è: “La paura d’ingrassare e perdere la tua meravigliosa “silhouette”. Per non correre questo rischio ed allungare la tua forma, la positività e la giovinezza, occorre solo la tua determinazione e camminare almeno 30 minuti e digiunare un giorno alla settimana.

GEMELLI Ottima la Forma e ottimo lo Spirito, queste ultime giornate sono all’insegna della tua “Metamorfosi”. Sei Positivo, Luminoso come queste prime giornate Estive, hai voglia di fare e di stravolgere la tua Vita. Queste settimane passate hanno tarpato le tue ali, ma non il tuo cervello che mai come adesso erutta genialità. Non consentire a nessuno di modificare questo tuo: “Stato di Grazia”.

CANCRO Per la maggior parte delle persone questo ultimo periodo è stato destabilizzante, ma la tua equilibrata natura, perspicacia e sesto senso, ti sono state vicino e ti hanno aiutato a superare brillantemente questa prova che la Vita ha voluto porti davanti. Ora, per completare l’Opera, devi definire, certe posizioni in seno alla tua famiglia. In arrivo soddisfazioni economiche.

LEONE Solo la Forza Interiore ti ha consentito di superare positivamente questo momento di crisi Nazionale cui siamo sottoposti, ma non è il momento di allentare la concentrazione. Devi prepararti ad altre prove dure e faticose sia nell’ambito economico che in quello sentimentale. Solo tu puoi farcela a vincere su tutti i fronti, ma non devi assolutamente perder fiducia in te stesso.

VERGINE Periodo particolarmente duro per te, amico della “Vergine”. Oltre certi dolori morali che probabilmente hai vissuto devi aggiungere i gravi problemi economici che sei stato e sei costretto ad affrontare. Questo è uno dei momenti più importanti della tua Vita e della tua Vita Futura, è il momento di ricominciare. Abbassa la Testa, diventa rosso in faccia, ma non ti fermare mai.

BILANCIA Buona concentrazione e voglia di fare per gli amici della “Bilancia”. Questi primi caldi estivi, con la loro Luce e calore, stanno accendendo tutto il tuo Essere. Ti senti inebriato e potentemente concentrato, ed è il momento giusto per dare la stoccata vincente a tutti i tuoi programmi. Non essere impaziente e ricorda che prima di essere un Buon Padrone devi essere un Buono e Fedele Servitore.

SCORPIONE Non si finisce mai d’imparare. Nonostante la tua esperienza ancora tendi a cadere come un novellino. Non puoi mettere troppa carne sul fuoco, specialmente in questi periodi di paura per il Futuro. Tutti dicono di non pensarci, ma tutti lo temono, quindi, abbassa il tiro e accontentati, per il momento, di portare a casa la pagnotta. Hai tutto il Tempo per i grandi affari.

SAGITTARIO Tutto si può dire di te meno che non sei lungimirante. Questa tua peculiarità è il valore aggiunto del tuo pronto e creativo cervello. Anche se questo ultimo periodo ti ha creato profonda ansia nel tuo animo hai tutte le carte in regola per rialzarti e tornare a combattere e vincere, ma prima occorre che modifichi la tua immagine, perché da troppo tempo non fai investimenti su te stesso.

CAPRICORNO Gran parte dei problemi morali che hai vissuto in questo ultimo periodo sono dovuti al tuo comportamento e alle tua azioni in netto contrasto con i tuoi principi, e questo, per uno come te, è davvero fortemente doloroso. Purtroppo non sempre si può fare quello che dovrebbe essere fatto, ma altresì, tu non puoi perpetuare questo comportamento perché la tua coscienza urlerebbe a lungo.

ACQUARIO Eh, caro il mio Acquario, che dire se non che questo periodo è davvero strano per te, e non solo per alcune frustrazioni cui sei stato sottoposto in questi ultimi mesi, ma per l’esserti lasciato sconfiggere troppe volte dalla pigrizia e dalla smania del cibo. Una volta si diceva: Ti stai scavando la fossa con le proprie mani, ma nel tuo caso: “con i propri denti”. Mettiti a dieta e fa più movimento.

PESCI Come dissi già qualche settimana fa, questo è il periodo della tua riscossa. Finalmente hai superato brillantemente il periodo nero della tua Vita, ed ora per l’ennesima volta stai risollevandoti anche grazie alla tua Ferrea Volontà. Approfitta di questa ottima forma per recuperare il tempo perso, ma non dimenticare mai di essere riconoscente a chi ti è stato vicino nei tempi duri.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

