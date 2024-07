Un mio amico quando è in macchina di tanto in tanto rallenta e si ferma. Una volta gli ho chiesto: perché fai così? Lui mi ha risposto: “rompo le coincidenze”.

Ariete Ottime le energie che emani in questo periodo. Le persone che ti vivono vicino le sentono e tu, devi approfittare di questo per recuperare l’immagine e la stima che stavi perdendo in te stesso. Nella vita, vince le sue battaglie non chi è più forte o meglio armato, ma colui che ha più fiducia nelle proprie forze.

Toro Devi solo imparare una cosa: “mai fare i conti senza l’oste”. Nonostante la bellissima e solida esperienza che ti sei costruito negli ultimi anni, hai ancora troppa fiducia nel prossimo. La gente non è cattiva è solo stata educata a chiedere e ad avere, ma non abituata che “prima, bisogna dare”.

Gemelli Ti sta girando abbastanza bene ma attento a non approfittare della situazione, perché basta poco, a volte molto poco, per ritrovarsi soli e con il sedere per terra. Non comportarti con arroganza e come se tutto ti fosse dovuto, perché ancora non hai le spalle così larghe per fare a meno degli altri.

Cancro E’ inutile sbattersi, correre, ingannare, bluffare per poter primeggiare sugli altri, perché non dipende solo da noi il raggiungere o no i nostri obbiettivi, per quanto strano sembri, c’è anche il destino. Lui è imperscrutabile e immutabile. Se sei tra i prescelti, tranquillo, sarai chiamato.

Leone Stai vivendo stati d’animo altalenanti. Quando va bene, sei pieno di positività e simpatia, ti fa piacere la compagnia e le belle amicizie; ma quando non ti gira per il verso giusto, … apriti cielo, ti chiudi in te stesso e inizi con la tua elucubrazione negativa, diffidando e odiando tutta l’intera umanità.

Vergine Hai delle caratteristiche che piacciono molto alla persone. Sei coerente e determinato, voce calda e sguardo magnetico, costante e (quando ti fa comodo) molto premuroso. Ma spesso, quando hai raggiunto i tuoi obiettivi, ti trasformi completamente e diventi egoista e qualche volta cinico.

Bilancia Una volta c’era una canzoncina che diceva: “di belli come me la mamma non ne fa più, s’è rotta la macchinetta etc. etc.”, sei tu in questo periodo. Luminoso ed accattivante, sei felice del benessere tuo e di quello degli alti e anche della loro felicità. Devi solo stare attento a non giocare troppo con i sentimenti degli altri.

Scorpione Fai parte di quella categoria umana che inizia un’attività come lavapiatti e dopo qualche anno si ritrova a gestire una catena di ristoranti. Hai delle ottime caratteristiche carismatiche e se hai nella vita anche un pochino di fortuna, non dovrebbe essere impossibile raggiungere traguardi ragguardevoli.

Sagittario Per quanto sembri strano e per quanto t’impegni a creare problemi sulle cose che fai, alla fine riesci sempre a far girare le situazioni a tuo vantaggio. Ora però, non è il momento di buttarti a capofitto su nuove imprese o nuove idee, perché non girerebbe per il verso giusto. Tutto al suo tempo.

Capricorno Quanto ti piacerebbe svolgere un’attività che ti consentisse di fare del bene alla umanità? Saresti la persona più felice di questo pianeta. Potresti appagare il tuo enorme bisogno di essere utile agli altri. Purtroppo, non saresti ripagato con la stessa moneta. Oggi, come sai, non esiste più la riconoscenza.

Acquario Quando niente e quando troppo. Per te è e sarà sempre così. Il problema è che se cerchi la carne, ti arriva il pesce. Se cerchi il pesce, ti arriva … il gelato. Non arriva mai quello che ti aspetti. Se cerchi lavoro, prova a proporti presentandoti di persona. Rompi gli schemi che adoperano gli altri.

Pesci Di natura sei buono e generoso, ma non commettere l’enorme errore di sottovalutare gli altri, perché saresti rigirato come un calzino. Ognuno deve fare quello che è capace di fare. Ad ognuno il suo lavoro. E poi, diffida di quelle persone che ti lisciano, perché probabilmente, hanno intenzione di fregarti.

