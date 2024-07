“Mi capita molte volte di ricevere delle telefonate davvero strane. Una volta una signora mi chiede con tanta gentilezza: Bruno, mi dia tre numeri da giocare. Le ho risposto con altrettanto gentilezza: Cara signora, se avessi questa capacità … li giocherei io”.

Ariete “Ride ben che ride ultimo”. Hai ingoiato parecchi bocconi amari negli ultimi mesi, ma sta arrivando il tempo della riscossa e delle soddisfazioni. Non devi però comportarti con cinismo perché la vera tua forza è la magnanimità e il perdono. Se sono intelligenti capiranno loro, se non lo sono, capirai tu. Ciao.

Toro Se tutte le persone fossero come te responsabili e rispettosi, ordinati e autodisciplinati, non si sarebbe arrivato a questo degrado della moralità sociale e politica e questa corruttibilità che sta affossando e portando alla rovina l’intero Paese. Devi solo farti rispettare più sia al lavoro che a casa.

Gemelli Indubitabilmente sei di indole buona e generosa, l’unico problema è che sei appetibile a chi vuole approfittarsi di te sia come persona che come esempio da mostrare. Devi essere più attento e diffidente e devi lasciare nel tuo cervello una zona franca che ipotizzi e che dubiti ciò che ti dice certa gente.

Cancro Stai realizzando o sei in procinto di realizzare un progetto molto importante per te e per altre persone. Ma ho da dirti una cosa: pensaci molto bene. Perché a 20 o a 30 o a 40 anni, sono ancora ammessi certi errori, ma quando questi si sono superati, bisogna andarci cauti e con i piedi di piombo.

Leone Fai parte di quelli “eletti” che basta che sbaglino una volta e ne fanno tesoro per tutta la vita … ed oltre. Non come certe persone che quasi ci godono a ricascare sempre nei stessi errori e poi si lamentano sempre. Nei prossimi giorni una proposta di lavoro che deve essere controllata molto attentamente.

Vergine Nel tuo mondo e nel tuo lavoro sei sicuramente irreprensibile e molto capace e spesso geniale, ma anche, giustamente, molto voglioso di dimostrare il tuo valore. Ma, il tuo punto debole, il tuo tallone di Achille, è la sfera affettiva. Hai sempre da lamentarti e sei sempre alla ricerca di problemi.

Bilancia Se vivi nel mondo della creatività, molto congeniale al tuo carattere, ti arriverà, entro poche ore, una “idea illuminante” che, se anche non puoi sfruttarla subito, sicuramente ti tornerà utilissima nel prossimo futuro o nella vita. Tienila al caldo. Approfitta di questo periodo per migliorarti fisicamente.

Scorpione Spesso sei insoddisfatto perché hai in te il tuo peggior nemico. Se vuoi migliorare l’attuale situazione o continuare a crescere o ad avere successo, non devi frenare o limitare l’altra parte di te che ti contrasta e che ti crea problemi di coscienza. Dagli libero sfogo. Un po’ di sana follia a volte sistema le cose.

Sagittario Hai raggiunto una buona concentrazione, alcune tue caratteristiche che avevano bisogno di essere ritoccate hanno avuto sicuramente un buon miglioramento. Sei un ottimo autodidatta. Ora però, quello che devi migliorare è la forma fisica. Via carboidrati e zuccheri e cammina almeno1/2 ora al giorno.

Capricorno Sei un Padreterno a trovare giustificazioni, nessuno ti può eguagliare. Ci credi talmente tanto a quello che dici che tantissime volte gli avvenimenti si trasformano e si modificano pur di non contraddire ciò che hai detto. Ma io so che sono giustificazioni, quindi piantala e smettila di rimandare. Inizia ora.

Acquario Quello che differenzia te dalla mediocre umanità è l’intelligenza, la perspicacia e (Dea dell’Olimpo) la memoria. Riesci a dire cento cose diverse a cento persone e ti ricordi tutto ciò che hai detto ad ognuno di loro. E anche se qualche volta hai un pochino modificato la realtà … a te si perdona tutto.

Pesci Approfitta di queste settimane per sistemare e chiarire certe situazioni familiari pendenti anche economiche. Se non lo fai ora probabilmente non avrai più la possibilità se non fra tanto tempo. Però non vale la pena di perdere altro tempo prezioso. Non far finta di dimenticare certe cose del passato. Chiarisci.

