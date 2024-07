“Ho letto una cosa davvero carina: Nel mondo occorrono sia gli ottimisti che i pessimisti. L’ottimista riesce a realizzare l’aereo, il pessimista … il paracadute”.

Ariete Approfitta di questo periodo, perché tu sei come Re Mida: quello che inizi e quello che fai diventa “oro”. Hai passato dei momenti tristi e in solitudine, ma hai sconfitto questi due mali insidiosi. Questi mali godono a vederci sofferenti, ma tu li hai cacciati. Bravo, ora goditi la meritata vittoria.

Toro Dopo tanti bocconi amari, dovresti essere riuscito, o realizzerai a breve, un grande progetto. Non commettere l’errore di perdere la concentrazione e di sbracarti. Ora più che mai devi dimostrare agli altri che sei una persona seria, onesta e affidabile. Sii positivo, sorridi e cerca d’investire più su te stesso.

Gemelli Ti stai troppo chiudendo in te stesso. Non commettere l’errore che fanno tutti: Amare significa dividere il sentimento con gli amici e con gli altri, l’amore non è chiusura è apertura verso il mondo. Se stai amando, gridalo, condividilo, fa partecipe gli altri. Se dovesse finire? … Non era quello giusto.

Cancro “Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Ti sei o ti stai imbarcando in un’avventura alquanto pericolosa e confidi troppo sulla tua buona stella che dal cielo ti protegge. Attento, perché c’è qualcuno che sta aspettando, quasi con trepidazione, il tuo capitombolo. … Da buon intenditor …

Leone Nulla è perduto. Hai ancora delle buone chance per concludere un affare, ma cerca di anticipare una richiesta, perché è una dimostrazione della tua professionalità e della tua competenza. Non stare sempre con le ciglia aggrottate perché ti invecchiano. Sforzati ad essere più sorridente in famiglia.

Vergine Certo che hai un caratterino tanto particolare. Per es.: accetti i complimenti solo da chi stimi e da chi è più bravo (?…) di te. Se non sono di queste due categorie quasi quasi ti infastidiscono. Dato che sei molto bravo, ti si perdona tutto. Problemi solo nell’ambito sentimentale. Attento alle vendette.

Bilancia Tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, sei concentrato e proiettato verso il futuro. Nel lavoro devi perfezionare la legge del: “più parlano gli altri, più scoprono in se stessi le proprie zone irrazionali”, significa che devi far parlare più gli altri. Purtroppo problemi in amore, occhio alle malelingue.

Scorpione Attento a non sottovalutare certe persone perché in questo mondo è facile passare da cacciatore a preda e viceversa. Attento a chi si complimenta spesso con te e che ti parla male di persone non presenti. Mettici la mano sul fuoco che quando non ci sei questa stessa persona di certo parlerà male di te.

Sagittario A volte è il torero che domina il toro, ma a volte è il toro che domina il torero. Non essere mai troppo sicuro del risultato che dovrebbe arrivarti, nella vita ci possono essere delle variabili che non si considerano mai ma che purtroppo esistono. Vivi e lavora con la coscienza pulita, avrai poco ma sarà tuo.

Capricorno Stai facendo l’errore di non coltivare o alimentare le tue vecchie amicizie, e questo è un grande sbaglio perché a volte nella vita la parola di un vecchio amico può aiutarci a ritrovare la grinta e la voglia di continuare ad andare avanti. Tonifica il corpo e per un mese mangia insalate frutta e legumi.

Acquario Sei una macchina talmente complessa che molte volte per parlare con te bisogna misurare ogni parola. Invece, per andare d’accordo con te, è facilissimo: basta darti ragione su tutto, accettare i tuoi “ottimi” consigli, vestirti come consigli tu, fare come fai tu, etc. – Attenzione al covo di vipere. –

Pesci Ultimamente stai vivendo monotonamente e ti comporti verso gli altri con freddezza e con poca partecipazione e ti chiudi sempre più in te stesso. E’ come se fossi insoddisfatto e deluso dalla vita. Cambia modo di porti e al mattino presto cammina almeno 1/2 ora, vedrai che la vita tornerà a sorriderti.

