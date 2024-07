“Quando facciamo spesa, prima di uscire controlliamo sempre bene il resto che ti danno. … Perché non ci saranno mai soldi in più …!”

Ariete Una volta ai ragazzi con poca esperienza si diceva: “ne devi mangiare di pane e cipolla”, senz’altro tu ne hai mangiato sufficientemente. Ora, puoi cavarti qualche piccola soddisfazione. Passerai un buon periodo, ti verranno anche delle buone idee che potrai realizzare. Ma non dimenticarti mai le origini.

Toro Quando gli altri si pavoneggiavano e facevano gli spavaldi tu eri a testa bassa a spaccare il centesimo senza mai lamentarti. Ora sono passate varie vicissitudini e cosa è rimasto? Lamentele, odi, separazioni, litigi per via dei soldi. Ma tu, sei sempre lì con la tua saggezza. “Ride ben chi ride ultimo”.

Gemelli Hai una personalità così poliedrica che potresti essere sia un ottimo dipendente, sia, con la giusta esperienza, un buon manager. Devi però stare attento e migliorare i tuoi punti deboli: la suscettibilità e la presunzione. Una persona forte, non dice mai d’esserlo. Non accettare provocazioni e stai calmo.

Cancro Per fare il punto della situazione è un ottimo periodo, ma devi scartare tutte le zavorre inutili per seguitare bene il percorso. Così facendo e con la giusta concentrazione riuscirai a fare il grande salto di qualità. Parla poco, ricordati quello che dici, e se prometti, mantieni. Rispetta di più i sentimenti altrui.

Leone Sicuramente hai un carattere molto particolare e andare d’accordo con uno come te ce ne vuole; però dove ti metti metti riesci sempre a surclassare chi ti ha preceduto e a dimostrare, con il tempo, tutte le tue reali capacità professionali ed intellettuali. Ma basta farti un torto e con te è finita per sempre.

Vergine Hai messo tutta la tua buona volontà per raggiungere l’obiettivo ma nella vita a volte, oltre alle proprie capacità serve un pizzico di fortuna. Tu in questo periodo non ne hai molta. Qualche volta hai la tendenza ad essere un po’ troppo orgoglioso, ma per certe “cose” sarebbe meglio chiedere consiglio.

Bilancia Non sempre nella vita le cose vanno per il verso giusto e questo a volte ti crea delle frustrazioni, ma se ci pensi un attimo sono rare le volte che alla fine non ne esci vincitore. Forse non capisci subito le motivazioni per cui ti succedono certe cose, ma se ti capitano vuol dire che devi imparare qualcosa.

Scorpione Tra i peggiori mali della nostra società ci sono la presunzione e il protagonismo. Tu, se vuoi ottenere successo nei tuoi programmi e raggiungere i tuoi obiettivi devi sempre comportarti con modestia e umiltà e guardare le persone negli occhi. Chi vuole fare il furbo ne troverà sempre uno che lo è più di lui.

Sagittario Sei una delle poche persone che è contento del lavoro che svolge, anche se questo fosse uno dei più umili. Rarissimamente ti lamenti di quello che fai, anche perché ben pochi altri lo svolgerebbero altrettanto bene. Nella vita di coppia non fare sempre il bastian contrario. Falle qualche complimento.

Capricorno Ad avere a che fare con te è sempre un gran problema. Non si sa mai se dici le cose scherzando o le dici sul serio. Ti piace fare il protagonista e ti lamenti sempre ad alta voce fregandotene se fai vergognare qualcuno che ti sta vicino. Però, fai bene. Ci vogliono le persone come te schiette e sincere.

Acquario In questo momento sei moralmente abbacchiato, poco fiducioso nel futuro e con problemi economici, ma ti assicuro che la luce del sole per te è in avvicinamento, devi solo stringere i denti un altro po’ di tempo e non demordere. Fra poche ore inizierà la sincronizzazione di eventi più positivi per te.

Pesci La tua situazione attuale è sicuramente migliore di quella di qualche tempo fa, ma c’è sempre qualcosa, nel profondo del cuore, che non ti permette la totale soddisfazione. Hai una ottima e profonda sensibilità, che ti permette di autoanalizzarti, … saprai che per riuscire, devi risolvere i problemi del passato.

