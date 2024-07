Gli uomini di Acea perdono entrambe le sfide in quel di Padova con i padroni di casa autori di 29 valide complessive. Gara 1 termina 15 a 5 (7°) mentre gara 2 finisce 7 a 2.

Trasferta negativa in quel di Padova per gli Athletics Bologna che al ‘’Plebiscito’’ devono cedere il passo in entrambe le sfide ai padroni di casa del Padova Baseball. Gara 1 termina anzitempo, al settimo inning, con l’attacco patavino capace di realizzare 15 punti con ben 18 valide contro i soli 5 punti gialloverdi. Gara 2 viene indirizzata già al primo inning con i padroni di casa capaci poi di segnare 6 punti alla prima occasione e mantenere poi il vantaggio fino alla fine aggiudicandosi l’incontro per 7 a 2.

Parte bene il weekend gialloverde con gli uomini di Acea con l’attacco capace di sfruttare al meglio un paio di disattenzioni locali e le valide di Errico e Montanari Alessandro per portarsi subito sul 3 a 0. Il vantaggio gialloverde, l’unico del weekend, dura però il tempo del cambio campo. I padroni di casa, infatti, reagiscono immediatamente al colpo subito e con le valide di Talevi, Canache Soler, Pestana e Tuzzi impattano la gara sul 3 a 3.

L’attacco gialloverde non riesce a replicare il buon primo attacco effettuato mentre Padova indirizza a proprio favore l’incontro già nella seconda ripresa con un big inning da 5 punti che piega le gambe alla squadra felsinea. Il singolo di Berini al 3° vale il 9 a 3 Padova mentre le mazze gialloverdi faticano a trovare le contromisure ai lanci di Smaniotto. Al 5° gli Athletics provano a rifarsi sotto con le valide di Errico, Sarita e Monda Mirco che riducono il gap tra le due formazioni a 4 punti ma le mazze gialloverdi tornano a spegnersi mentre quelle patavine tornano a produrre con 3 punti al cambio campo e 3 al 7° si aggiudicano il match per manifesta superiorità con il punteggio di 15 a 5.

La gara serale si decide nel primo inning di gioco con i padroni di casa che leggono perfettamente i lanci del partente gialloverde Alfonso Martinez e mettono a segno un big inning da 6 punti che indirizza a proprio favore l’incontro. Gli uomini di Acea non demordono e provano a rientrare in partita con il punto di Sarita al secondo inning e con quello di Montanari Lorenzo (triplo) al 3°. La partita poi viene ben gestita dalle due difese ed i rispettivi monti. Martinez Torrez (7ip 4bv 2r 1er 3bb 12k) frena le mazze felsinee e non concede agli A’s di accorciare nuovamente il risultato e di rientrare in partita. La valida di Talevi al 5°, invece, fissa il punteggio sul definitivo 7 a 2 complice anche l’ingresso in pedana, per gli Athletics, di Montieth Herrera (3.1rl 1bv 1bb 4k) e di Lotti Alessandro (2rl 1bv 2k) per Padova.