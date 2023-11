Le domande di contributo possono essere presentate sino al 2 dicembre

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme a sostegno delle imprese commerciali, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi presenti su tutto il territorio comunale. E’ pubblicato un avviso pubblico che assegna contributi per interventi di riqualificazione e miglioramento per un ammontare complessivo di 100 mila euro.

Le domande di contributo si possono presentare fino al 2 dicembre 2023. Devono essere redatte utilizzando il modello pubblicato on-line e inviate, con i relativi allegati, al Comune di Castel San Pietro Terme, esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in forma di documento informatico non modificabile (pdf), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, oppure dal procuratore, all’indirizzo PEC: suap@pec.cspietro.it indicando nell’oggetto del messaggio “Domanda avviso pubblico assegnazione contributi alle imprese – anno 2023”.

«Era una priorità del mandato – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – e proseguiamo con impegno sulla strada del sostegno delle imprese del territorio, protagoniste del benessere economico della comunità e soggetti a cui riconosciamo una importante funzione sociale e di servizio a beneficio dei residenti e dei turisti che sempre più numerosi visitano il Circondario imolese. Il piano di rilancio della Città di Castel San Pietro, inaugurato nel 2019, va avanti: dopo aver accompagnato i titolari delle attività anche nel pagamento delle bollette di luce e gas lo scorso anno, ora rilanciamo con un nuovo bando che, come già avvenuto in passato, faciliterà con contributi a fondo perduto coloro che vogliono riqualificare gli spazi in cui operano, aderendo al nostro progetto di rendere sempre più bella e fruibile la nostra Castello, che in questo mandato ha visto anche la riqualificazione delle vie Mazzini e Cavour, asse principale del centro storico».

Possono fare domanda piccole e micro imprese di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alla persona, con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio. Dovranno essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel pieno dei loro diritti e non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento o essere soggette a procedure concorsuali. Inoltre non devono avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività.

Il contributo, a fondo perduto, può riguardare le iniziative realizzate dal 1 gennaio 2023 e ultimate e fatturate entro la data del 31 dicembre 2023. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute e regolarmente pagate/saldate entro il 30 aprile 2024, al netto di IVA, bolli, spese bancarie d’incasso ecc.. Il contributo non potrà superare i 10mila euro per ogni richiedente, con un minimo di spesa di mille euro al netto di IVA, e comunque mai superiore al cinquanta per cento delle spese al netto di IVA sostenute dal richiedente.

Si possono richiedere contributi per interventi volti a riqualificare le attività d’impresa con (in ordine di punteggio attribuito): 1. riqualificazioni esterne e interne, rinnovo arredi, impianti, macchinari; 2. iniziative ad alto contenuto di innovazione; 3. introduzione di innovazione nelle tecniche di vendita e nel servizio alla clientela; 4. interventi di consulenza e formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di servizio; 5. iniziative che coinvolgono le botteghe storiche.

In fase di predisposizione della graduatoria da parte della Commissione, in caso di parità di punteggio fra più richiedenti, sarà data la precedenza alle imprese con attività operativa nell’area del Borgo (come delimitata nell’allegato 4 al bando), seguite, nell’ordine, da: neo imprese, imprese femminili, imprese composte da soggetti di età non superiore ai 35 anni, imprese con maggiore anzianità.