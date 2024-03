Pronti i nuovi uffici per il comando territoriale della Polizia Locale in via Ungaretti

Da qualche giorno è operativa la nuova sede della Polizia Locale di Castel Maggiore, in via Ungaretti, completa di reception, locali di servizio per il personale, ufficio del comandante, sala operativa protezione civile e sala riunioni del Centro Operativo Comunale per emergenze di protezione civile.

Cambia l’orario di apertura al pubblico: giovedì dalle 8.30 alle 9.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 9.00, il telefono è 0516386838.

Presto l’intero plesso del Polo Sicurezza sarà finito con la consegna della nuova Stazione Carabinieri.