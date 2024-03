Su un campo reso pesante dalla pioggia la Sporting passa in vantaggio ma si fa rimontare dai padroni di casa che impattano per 1-1

Arriva un pareggio per la Sporting con la Libertas Ghepard su un campo davvero pesante e ai limiti della praticabilità.

La forte pioggia di questi giorni rende il terreno pesante e le squadre ovviamente faticano a proporre gioco. La prima grande occasione è per i padroni di casa che troverebbero il vantaggio con Sassi al 14’ ma il gol viene annullato per fallo sul portiere. Il pericolo scampato scuote la Sporting che si rende prima pericolosa con Breuil e Maffia e poi passa in vantaggio con lo stesso Breuil al 39’: fuga di Carbone che si vede respingere il tiro con la palla che finisce sui piedi del centrocampista valligiano per il tap in vincente. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa ci prova di più la Libertas Ghepard a caccia del pari con un paio di conclusioni a lato, preludio al pareggio che arriva al 75’: palla messa in messo dalla destra, sul secondo palo arriva Galassi che insacca. Poco dopo veementi proteste della Sporting per un calcio di rigore non assegnato con Lakrim che pare essere nettamente atterrato in area al momento di concludere, ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

Il finale è invece tutto a tinte giallonere con i padroni di casa che hanno due grandissime occasioni per ribaltare il match ma i valligiani si aggrappano ad uno straordinario Rensi che con due miracoli salva i suoi.

La partita termina così 1-1, prossimo impegno mercoledì in casa nel recupero con la Juvenilia.